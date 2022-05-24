الأربعاء 25 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
مبابي يكشف عن مفاوضات انضمامه إلى ليفربول
مبابي يكشف عن مفاوضات انضمامه إلى ليفربول
24 مايو 2022 09:17

باريس (رويترز) 
قال كيليان مبابي إن ليفربول كان من الأندية التي تفاوض معها قبل أن يقرر الاستمرار مع باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أنه التقى أيضاً مع مسؤولي النادي الإنجليزي في 2017 حين كان يلعب بصفوف موناكو.
وارتبط مبابي بريال مدريد منذ فترة طويلة وسط توقعات قوية بانتقاله هذا الصيف، لكنه فاجأ بطل إسبانيا بتمديد عقده مع سان جيرمان حتى 2025 الأسبوع الماضي.
وكشف يورجن كلوب مدرب ليفربول في وقت سابق هذا الشهر بأن ناديه كان مهتماً بضم مبابي، وأقر المهاجم الفرنسي بالفعل بالتواصل مع وصيف بطل إنجلترا.
وأبلغ صحيفة دايلي تليجراف: تحدثنا قليلاً وليس كثيراً، تواصلت مع ليفربول لأنه النادي المفضل لأمي، هي تحب ليفربول ولا أعرف السبب، يجب أن تسألوها.
وأضاف: إنه ناد كبير والتقينا قبل خمس سنوات عندما كنت في موناكو، بالطبع السباق كان بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في النهاية.
وسيلعب ليفربول ضد ريال مدريد في باريس يوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا، وأكد مبابي أنه سيشجع الريال في هذه المباراة. 

ليفربول
مبابي
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية ألمانيا في برلين
اليوم 10:24
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
الاقتصادي
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
اليوم 10:24
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
الرياضي
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
اليوم 10:16
بيل جيتس
دنيا
بيل جيتس يدعو لتطوير لقاحات تمنع العدوى لفترة طويلة
اليوم 10:11
شغب «كونفرنس ليج» يجتاح تيرانا!
الرياضي
شغب «كونفرنس ليج» يجتاح تيرانا!
اليوم 09:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©