الأربعاء 25 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
مانشستر تكتسي باللون «السماوي» احتفالاً بلقب الدوري
مانشستر تكتسي باللون «السماوي» احتفالاً بلقب الدوري
24 مايو 2022 08:47

مانشستر(رويترز)

احتفل مانشستر سيتي بلقبه الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في خمس سنوات بطريقة رائعة، حيث ملأ المشجعون شوارع المدينة لتحية أبطالهم للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد -19. 

وكاد سيتي أن يفقد اللقب لصالح الغريم ليفربول في اليوم الأخير من الموسم يوم الأحد، عندما وجد فريق المدرب بيب جوارديولا نفسه متأخراً 2-صفر على ملعبه أمام أستون فيلا، قبل أن يسجل ثلاثة أهداف سريعة في انتفاضة مذهلة ليفوز 3-2.
ولوح اللاعبون والجهاز الفني، الذين كانوا يرتدون اللون السماوي ويحملون كأس الدوري الإنجليزي الممتاز عالياً، للجماهير من حافلة مكشوفة بينما تساقطت قصاصات الورق الملونة وأضاءت مشاعل الدخان الزرقاء مسار الحافلة.
وقال لاعب الوسط كيفن دي بروين: إنه لأمر مدهش أن نفعل ذلك للمرة الرابعة. لم نتمكن من الاحتفال العام الماضي بسبب فيروس كورونا لكن من المدهش رؤية الكثير من الناس هنا للاحتفال معنا. شجعني زملائي كثيراً وأخرجوا كل طاقتي. أنا هنا منذ سبع سنوات وأعشق الفريق. لدي ثلاث سنوات أخرى وسأستمر بالتأكيد مع سيتي. هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه وأن أفوز بمزيد من الألقاب.
وحصل الدولي البلجيكي على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية.
وأحرز دي بروين 15 هدفاً وساهم في ثمانية أهداف من بينها هدف الفوز على أستون فيلا الذي سجله إلكاي جندوجان.
وأضاف جندوجان: قدم لي كيفن الهدف على طبق من ذهب.
ونفث جوارديولا، الذي أصبح أنجح مدرب أجنبي في كرة القدم الإنجليزية مع لقبه الرابع في الدوري، سيجاراً وبدا في سعادة غامرة بعد سباق متوتر على اللقب.
وقال جوارديولا: الجميع يعرف أنه كان إنجازاً رائعاً. إنها أصعب مسابقة للدوري ومع ذلك فزنا بأربعة ألقاب. أستطيع أن أرى السعادة على وجوه الناس. أنا أفضل راقص في طاقمي، سنفعل ذلك الليلة. رأينا رد الفعل عندما سجل إلكاي جندوجان هدف الفوز.

مانشستر سيتي
ليفربول
أستون فيلا
دي بروين
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية ألمانيا في برلين
اليوم 10:24
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
الاقتصادي
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
اليوم 10:24
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
الرياضي
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
اليوم 10:16
بيل جيتس
دنيا
بيل جيتس يدعو لتطوير لقاحات تمنع العدوى لفترة طويلة
اليوم 10:11
شغب «كونفرنس ليج» يجتاح تيرانا!
الرياضي
شغب «كونفرنس ليج» يجتاح تيرانا!
اليوم 09:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©