الهلال يُسقط الاتحاد «المتصدّر» ويحيي آماله باللقب السعودي

الرياض (أ ف ب)

أحيا نادي الهلال آماله في الظفر باللقب، بعدما حول تأخره بهدف أمام مضيفه الاتحاد المتصدّر إلى فوز 3-1 الاثنين، في ختام منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري السعودي في كرة القدم.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، تقدم الاتحاد بهدف سجله البرازيلي رومارينيو دا سيلفا «32 من ركلة جزاء»، قبل أن يردّ الهلال بثلاثية سجلها البرازيلي ميشيل ديلجادو «42 و69» وسالم الدوسري «66».

وقلّص الهلال الفارق مع الاتحاد إلى ثلاث نقاط بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني قبل ثلاث مراحل من النهاية، فيما بقي الاتحاد المتصدّر على رصيده السابق 61 نقطة.

وجاء الشوط الأول سريعاً من الفريقين، حيث تبادلا الهجمات من دون خطورة.

فتلقى البرازيلي رومارينيو كرة داخل منطقة الجزاء حاول تسديدها تجاه المرمى، لكن دفاع الهلال تدخل في الوقت المناسب وأنهى خطورتها «19».

وأضاع الاتحاد هدفاً محققاً عندما انفرد المغربي عبدالرزاق حمدالله بالمرمى، لكن كرته تصدى لها عبدالله المعيوف ببراعة «27».

وتحصّل الاتحاد على ركلة جزاء، نفذها رومارينيو ولعب الكرة قوية إلى يسار المعيوف «32».

واستغل الهلال ارتطام المدافع زياد المولد بزميله الحارس البرازيلي جروهي الذي لم يكمل المباراة للإصابة، ليعدل النتيجة، بعدما نجح البرازيلي ديلجادو في إرسال الكرة قوية داخل المرمى «42».

وفي الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع واصل عبدالله المعيوف تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق، عندما تصدى لكرة البرازيلي برونو هنريكي وأنهى خطورتها.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، وأضاع الاتحاد هدفاً محققاً، عندما انفرد حمدالله بالمرمى وتجاوز الحارس، لكن كرته أبعدها المدافع قبل ولوجها المرمى «59».

ومن هجمة منسقة، تمكن الهلال من إضافة هدفه الثاني عندما هيأ النيجيري أوديون إيجالو كرة بالرأس لسالم الدوسري، الذي صوبها قوية على يسار الحارس البديل راكان النجار «66».

وبعد ثلاث دقائق، عمّق الهلال الفارق عندما تلقى ديلجادو كرة على حدود منطقة الجزاء صوبها قوية إلى يمين راكان النجار «69».

ولاحت فرصة للهلال لإضافة هدف رابع، لكن كرة ديلجادو حولها الحارس للركنية «83».

في المقابل، حسم التعادل السلبي مباراة الفيحاء وضيفه ضمك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، فيما رفع ضمك رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس.

وأقام لاعبو ضمك ممراً شرفياً للاعبي الفيحاء لمناسبة تتويجهم ببطولة كأس الملك الخميس الماضي على حساب الهلال.