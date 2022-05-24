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الرياضي
سيلتيكس يُعادل هيت في نهائي الشرق بفضل تيتوم
سيلتيكس يُعادل هيت في نهائي الشرق بفضل تيتوم
24 مايو 2022 08:42

لوس أنجلوس (رويترز) 
سجل جيسون تيتوم 31 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، وقدم خمس تمريرات حاسمة خلال فوز بوسطن سيلتيكس المهيمن 102-82 على ضيفه ميامي هيت، ليتعادل الفريقان 2-2 في سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.
وأضاف بيتون بريتشارد 14 نقطة، بينما تألق ديريك وايت بتسجيل 13 نقطة بجانب الاستحواذ على ثماني كرات مرتدة وست تمريرات حاسمة، ليعوض غياب المصاب ماركوس سمارت.
وفي المقابل أحرز فيكتور أولاديبو 23 نقطة ودانكان روبنسون 14 نقطة وكاليب مارتن 12 نقطة لهيت، الذي أخفق في أول 14 رمية أثناء التأخر 18-1.
وتعثر جيمي باتلر نجم ميامي خلال 27 دقيقة وسجل ست نقاط فقط، وكان قد خرج بعد الشوط الأول في المباراة الثالثة يوم السبت بسبب تورم بالركبة اليمنى.
وأضاف بام أديبايو تسع نقاط فقط لميامي بعد تسجيله 31 نقطة في المباراة السابقة.
وتقام المباراة الخامسة، بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، مساء الأربعاء في ميامي.
بدأ بوسطن المباراة بقوة وتقدم بفارق 17 نقطة، قبل أن ينهي الربع الأول بنتيجة 29-11.
وواصل سيلتيكس هيمنته في الربع الثاني ووسع الفارق إلى 50-23 ثم 57-33 في نهاية الشوط الأول.
واتسعت الفجوة إلى 32 نقطة حين تقدم سيلتيكس 69-37 في الربع الثالث الذي أنهاه بنتيجة 76-52 وحافظ على تقدمه المريح حتى النهاية. 

فريق بوسطن سيلتيكس
ميامي هيت
دوري السلة الأميركي للمحترفين
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