الأربعاء 25 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«الفضفضة» تنقذ حياة كالفرت لوين
«الفضفضة» تنقذ حياة كالفرت لوين
24 مايو 2022 08:21

ليفربول (رويترز)

كشف دومينيك كالفرت لوين مهاجم إيفرتون، أنه خاض هذا الموسم واحدة من أصعب فترات مسيرته، مضيفا أن التحدث مع الأشخاص المقربين عن معاركه ساعد في إنقاذ حياته.
وأفلت إيفرتون من الهبوط هذا الموسم بفوزه 3-2 على كريستال بالاس في الجولة قبل الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس الماضي، بفضل هدف متأخر لكالفرت-لوين.
وخاض مهاجم منتخب إنجلترا 17 مباراة فقط بالدوري هذا الموسم، بعد المعاناة من انتكاسة في التعافي من إصابة عضلية وكسر بإصبع بالقدم.
وكتب كالفرت-لوين عبر تطبيق إنستجرام: على المستوى الشخصي اضطررت للتعمق داخل نفسي خلال فترات بالموسم وعشت بعض الأوقات الصعبة بمسيرتي وبحياتي حتى الآن.
وأضاف: إلى كل الشبان الذين يكتمون مشاعرهم أنصحكم بالحديث إلى صديق أو فرد بالعائلة أو شخص ينصت، الكلام أنقذ حياتي.
وتابع: هذا سيجعلك تدرك أن الأشياء ليست بنفس السوء الذي تبدو عليه، وستكتشف المفارقة أن القوة الحقيقية هي القدرة على مواجهة ضعفك.
وأنهى إيفرتون الموسم في المركز 16 ليمدد استمراره بدوري الأضواء خلال 68 عاماً. 

إيفرتون
كريستال بالاس
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية ألمانيا في برلين
اليوم 10:24
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
الاقتصادي
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
اليوم 10:24
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
الرياضي
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
اليوم 10:16
بيل جيتس
دنيا
بيل جيتس يدعو لتطوير لقاحات تمنع العدوى لفترة طويلة
اليوم 10:11
شغب «كونفرنس ليج» يجتاح تيرانا!
الرياضي
شغب «كونفرنس ليج» يجتاح تيرانا!
اليوم 09:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©