عمار النعيمي: تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي يرسخ رؤية منصور بن زايد

عجمان (الاتحاد)

بارك سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، لأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي بمناسبة تتويج النادي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: أبارك لأخي سمو الشيخ منصور بن زايد تربع نادي مانشستر سيتي على عرش الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة، تتويج يرسخ نجاح رؤية منصور بن زايد بتحويل سيتي إلى فريق بطولات، نبارك لجماهير النادي الكبير والعريق في كل العالم هذا اللقب المستحق ومزيد من الانتصارات.