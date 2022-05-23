الثلاثاء 24 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
نهيان بن زايد يهنئ منصور بن زايد بفوز مانشستر سيتي بـ«البريميرليج»
نهيان بن زايد يهنئ منصور بن زايد بفوز مانشستر سيتي بـ«البريميرليج»
24 مايو 2022 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أخاه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بمناسبة فوز «السيتيزن» ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي. وقال سموه: «إن حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة خلال خمسة مواسم، يعد إنجازاً كبيراً، وانعكاساً لرؤية وقيادة النادي الحكيمة، التي وضع أسسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال السنوات الماضية والتي قادت الفريق من نجاح إلى آخر، والتي جعلت منه منافساً دائماً على مختلف الألقاب والاستحقاقات المحلية والإقليمية والعالمية أيضاً».
ووجه سمو الشيخ نهيان بن زايد التهنئة أيضاً إلى معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وإلى جماهير وإدارة ولاعبي الفريق بعد المنافسة المثيرة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي استمرت حتى اللحظات الأخيرة من الجولة الختامية لأحد أعرق دوريات كرة القدم في العالم.

نهيان بن زايد
الإمارات
منصور بن زايد
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
طاقم تحكيم إماراتي في كأس آسيا تحت 23 عاماً
الرياضي
طاقم تحكيم إماراتي في كأس آسيا تحت 23 عاماً
اليوم 17:00
أرشيفية
دنيا
زراعة العنب في الصحراء.. مهمّة صعبة استحالت واقعاً
اليوم 16:59
أرشيفية
عربي ودولي
«مودرنا» تختبر لقاحاً للوقاية من «جدري القرود»
اليوم 16:59
الباحثين والمخرجين ديرك وبفرلي جوبيرت في غابات أفريقيا
دنيا
الأخوان بفرلي ودريك جوبيرت وحكايتهما في تصوير وثائقية «أسبوع القطط الكبيرة»
اليوم 16:48
أرشيفية
عربي ودولي
السويد توصي بتلقي جرعة خامسة من لقاح «كورونا»
اليوم 16:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©