نهيان بن زايد يهنئ منصور بن زايد بفوز مانشستر سيتي بـ«البريميرليج»

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أخاه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بمناسبة فوز «السيتيزن» ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي. وقال سموه: «إن حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة خلال خمسة مواسم، يعد إنجازاً كبيراً، وانعكاساً لرؤية وقيادة النادي الحكيمة، التي وضع أسسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال السنوات الماضية والتي قادت الفريق من نجاح إلى آخر، والتي جعلت منه منافساً دائماً على مختلف الألقاب والاستحقاقات المحلية والإقليمية والعالمية أيضاً».

ووجه سمو الشيخ نهيان بن زايد التهنئة أيضاً إلى معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وإلى جماهير وإدارة ولاعبي الفريق بعد المنافسة المثيرة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي استمرت حتى اللحظات الأخيرة من الجولة الختامية لأحد أعرق دوريات كرة القدم في العالم.