سعيد بن طحنون يهنئ منصور بن زايد بلقب «البريميرليج»

العين (وام)

هنأ معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك نادي «مانشستر سيتي»، بمناسبة تتويج فريق «مانشستر سيتي» ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليج» - موسم 2021/ 2022.

وأشاد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان بتتويج السيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والثامنة في تاريخ النادي.. مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس فرادة النموذج الرياضي الذي يقدمه النادي. كما هنأ معاليه القائمين على النادي، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، واللاعبين، على ما بذلوه من جهود خلال الموسم الحالي، متمنياً لهم مزيداً من الإنجازات وصنع الانتصارات والفوز بالبطولات.