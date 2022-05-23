جويلهرم.. «رجل الأوقات الحرجة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

خطف البرازيلي جويلهرم أوجوستو «27 عاماً» لاعب الظفرة الأضواء، بإحرازه هدفين في مرمي النصر، حول بهما خسارة فريقه بهدف إلى الفوز، وحصد 3 نقاط ثمينة جداً في سباق البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، حيث أحال بهما الحسم إلى الجولة الأخيرة التي تجمع «الفارس» بمنافسه المباشر على الهبوط العروبة غداً.

ويعد جويلهرم أحد المحترفين الأجانب الذين شكلوا الإضافة، ووضحت بصمته مع فريق الظفرة، وأثبت أنه من اللاعبين الأكثر تأثيراً في الفريق منذ التعاقد معه في يناير الماضي.

ورغم أن «الفارس» لم يمتلك الكرة كثيراً أمام «العميد» الذي استحوذ بنسبة 75%، إلا أنه كان الطرف الأفضل، من حيث التنظيم والتركيز داخل الملعب، وساهم جويلهرم بدوره وتحركاته ومهارته في هذه الأفضلية، ليقود فريقه لانتصار غالٍ، وينتظر منه أن يلعب ذات الدور في المشهد الأخير الذي يدخله الظفرة بفرصتي الفوز أو التعادل.

وأمام النصر لمس جويلهرم الكرة 52 مرة وله 3 تسديدات على المرمي، ولم يكتف بدوره الهجومي فقط، بل قام بأدوار دفاعية مهمة ضمن منظومة الفريق، بفوزه بالكرة في 7 مواجهات أمام المنافسين «العميد»، وقيامه بالتغطية في 5 مناسبات، كما اعترض الكرة 7 مرات.

ويعتبر مشوار اللاعب البرازيلي ناجحاً مع «الفارس» بكل المقاييس، رغم انضمامه للفريق قبل وقت قصير، حيث شارك في 12 مباراة، بدقائق لعب بلغت 1068، وله 28 تمريرة مؤثرة، بينما أحرز 5 أهداف للفريق، وهي حصيلة مميزة للاعب يخوض تجربته الأولى في دوري أدنوك للمحترفين.

المدرب الشاب بدر الإدريسي، والذي بدوره لعب دوراً مهماً في تحسين أداء ونتائج الظفرة، قال عن جويلهرم: لاعب مهاري ومنضبط تكتيكياً، ويمتلك عقلية احترافية وشخصية ممتازة جداً داخل وخارج الملعب، ودائماً ما يعطي إضافة للفريق، بالمردود الرائع الذي يقدمه، مؤكداً أن النادي وفق كثيراً في التعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة، لأنه أصبح مؤثراً في منظومة الفريق، وانسجم كثيراً مع زملائه الذين بدورهم يقدمون مردوداً جيداً.

وأضاف: تأثيره دائماً عندما يكون مع الفريق، يعطي ثقة أكبر لزملائه، ولا يلعب لنفسه فهو دائماً يخدم المجموعة ويوظف قدراته لمصلحة الفريق، وثقتي كبيرة في قدرته وبقية اللاعبين على تقديم المطلوب منهم، وتحقيق نتيجة جيدة في المباراة الحاسمة أمام العروبة غداً.