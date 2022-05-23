«الريمونتادا» شعار «الجولة 25» لـ«دوري أدنوك للمحترفين»

مراد المصري (دبي)

تميزت الجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين بظاهرة «الريمونتادا»، وتحديداً على صعيد الفرق التي افتتحت النتيجة لكنها لم تنجح في النهاية بتحقيق الفوز، حيث تمكنت 5 فرق من قلب تأخرها بالهدف الأول إلى فوز في نهاية المطاف وقلب الطاولة، فيما شهدت مباراة أخرى التعادل بين العروبة والوصل، وكان العين الاستثناء الوحيد بتمسكه بالفوز بعد تقدمه أمام عجمان.

وكان النصر سباقاً لافتتاح التسجيل، لكن الظفرة عاد وحقق «الريمونتادا» بثنائية على استاد آل مكتوم، وبنفس الوقت افتتح الإمارات التسجيل قبل أن يعود الشارقة ويحقق الفوز بثنائية على ملعبه، وتمكن الجزيرة من التقدم على الوحدة بهدف قبل أن يعود «العنابي» بثنائية أيضاً على استاد محمد بن زايد، واستمر الأمر في اليوم الثاني من الجولة، بعدما تقدم بني ياس أمام مضيفه شباب الأهلي، لكن «الفرسان» عاد وسجل ثلاثية على استاد راشد، وتقدم اتحاد كلباء على ضيفه خورفكان، لكن «النسور» عاد وحقق الفوز في نهاية المطاف 3 - 2، فيما كان العروبة سباقاً لافتتاح التسجيل قبل أن يدرك الوصل التعادل بهدف لكل فريق.

وتعكس «الريمونتادا» النفس الطويل للفرق التي نجحت بتحقيقها، وكذلك العزيمة والإصرار، خصوصاً من جانب فريق الظفرة الذي لعب تحت الضغط الأكبر بالنظر لحاجته الماسة لهذا الفوز في صراع الهبوط، بينما لعبت باقي الفرق بعيداً عن الضغوط وبالتالي تعاملت مع التأخر بالنتيجة دون فقدان التركيز الذهني ومواصلة لعب كرة القدم المعتادة، إلى جانب سعي اللاعبين لتقديم أوراق اعتمادهم مع دخول الأندية مرحلة ترتيب الصفوف من أجل الموسم المقبل.