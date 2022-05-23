«الدراجات» تضيف 4 ميداليات إلى حصاد الإمارات في «خليجية الكويت»

علي الظاهري - أحمد جمال الدين - ياسمين العطار (الكويت)

حصد منتخب الدراجات للسيدات 4 ميداليات جديدة في مشواره المميز ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تستضيفها دولة الكويت.

وصعدت الإمارات إلى المركز الخامس في جدول الترتيب العام برصيد 27 ميدالية ملونة بواقع 9 ذهبيات، و10 فضيات، و8 ميداليات برونزية، واستمرت دولة الكويت المستضيفة للدورة في تعزيز صدارتها للجدول بإجمالي 59 ميدالية، بواقع 22 ذهبية و19 فضية و18 ميدالية برونزية، فيما جاءت البحرين في المركز الثاني بإجمالي 45 ميدالية منها 17 ذهبية و16 فضية و12 ميدالية برونزية، وحلت قطر في المركز الثالث بإجمالي 39 ميدالية، بواقع 12 ذهبية و15 فضية و12 برونزية، تلتها سلطنة عٌمان في المركز الرابع بإجمالي ميداليات 25 ميدالية، بواقع 11 ذهبية و5 فضيات، و9 ميداليات برونزية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز السادس بإجمالي 34 ميدالية، بواقع 7 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية، و18 ميدالية برونزية.

وحقق فريق منتخب الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات إنجازاً تاريخياً على مستوى مشاركاته الدولية، بحصد المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الفردي والمركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الفرق في سباق الفردي العام لمسافة 50 كم، الذي أقيم على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، وذلك عن طريق الفريق المكون من صفية الصايغ، شيخة عيسى، هدى حسين، زهرة حسين، مزنة المرزوقي، ومروة سليمان، وفي الفردي حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية شيخة عيسى، كما حازت على المركز الثاني والميدالية الفضية صفية الصايغ، وأحرزت المركز الثالث والميدالية البرونزية هدى عيسى.

وبهذا الإنجاز المشرف رفع «سيدات الأبيض» غلة الإمارات خلال مشاركاتها بمسابقة الدراجات الهوائية بدورة الألعاب الخليجية بـ 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية، وذلك بعدما حقق ذهبيتي سباق فرق ضد الساعة لمسافة 20 كم وسباق الفردي ضد الساعة لمسافة 12.7 كم.

وخسر منتخبنا الوطني لكرة الطاولة أمام نظيره السعودي في مسابقة الفرق 0-3، خلال المواجهة الثانية، التي جمعتهما في صالة اللجنة الأولمبية الكويتية، وجاء تفوق الأخضر السعودي المصنف الأول في المسابقة بعد خسارة عبدالله البلوشي أمام اللاعب السعودي عبدالعزيز بوشليبي 0-3، وعيسى البلوشي أمام علي الخضراوي 0-3، وصلاح البلوشي 1-3 أمام خالد الشريف.

وأكدت سناء المرداسي، مدربة منتخب الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات، أن لاعبات الإمارات قدمن أداءً مبهراً خلال منافسات الدورة التي تقام حالياً في الكويت، لافتةً أن الفريق خاض جميع المسابقات بروح حماسية عالية ليثبت حضوره وتواجده بين نخبة مميزة من اللاعبات على مستوى دول الخليج العربي، والتي نتج عنها تحقيق العلامة الكاملة بالتربع على المركز الأول في السباقات الثلاث التي تم تنظيمها بالدورة.

وأهدت لاعبة منتخب الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات، شيخة عيسى، إنجاز بنات الإمارات في مسابقة الدراجات الهوائية إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لدعم سموها الكريم لفتيات الإمارات، والذي كان له عظيم الأثر في وصول المرأة الإماراتية لهذا المستوى الفني العالي في جميع الرياضات.

وأعربت عن سعادتها الغامرة بالنتائج التي حققتها لاعبات الإمارات اللاتي أثبتن جدارتهن وإمكاناتهن العالية خلال منافسات البطولة الثلاث، مشيرة أن ما تحقق جاء بفضل روح الفريق التي عمت أجواء البعثة الإماراتية، سواء من الإداريين أو المدربين أو اللاعبات.



النيادي: علاقات تاريخية

أكد الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت الشقيقة، أن مشاركة الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الثالثة تأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وترسيخاً لمبادئ الأخوة بين جميع الأشقاء من خلال التنافس الشريف في ميدان الرياضة. وأشار النيادي إلى أن مثل هذه البطولات والمحافل الرياضية تفتح المجال أمام الرياضيين لمزيد من التألق وتطور الأداء في ظل تواجد نخبة اللاعبين في كافة الرياضات المشاركة، بما يخدم مصلحة الرياضة الخليجية ويعزز مستواها على الأصعدة كافة.

وثمّن النيادي المبادرات الأخوية الطيبة من قبل وفود جميع الدول المشاركة في دورة الألعاب الخليجية ومشاطرة وفد الإمارات الأحزان في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، ورفع اللافتات قبل كل مباراة تعبيراً عن صادق المشاعر التي أسهمت في تعزيز أواصر المحبة بين الرياضيين، وانعكست على أدائهم في المنافسات والمسابقات المختلفة.

وأوضح سفير الإمارات لدى دولة الكويت أن السفارة وجهت بتسهيل مهمة الوفد الإماراتي المشارك في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية، وتوفير كل السبل أمام الرياضيين طوال فترة تواجدهم، متمنياً للجميع التميز وحصد المزيد من الميداليات الملونة باسم الإمارات.