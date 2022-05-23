«الجودو» يستهل مشواره في «الألعاب الخليجية» بـ«الخفيف»

أبوظبي (الاتحاد)

يستهل اليوم منتخب الجودو، مشواره في دورة الألعاب الخليجية الرياضية الثالثة، خلال المنافسات التي تنطلق بصالة الشيخ عبد الله الجابر في الكويت، بفئة الوزن الخفيف، بعد أن أكمل استعداداته بإشراف مدربه فيكتور سكرتوف.

وتشهد الجولة الافتتاحية للمنافسات مشاركة الثلاثي أحمد جاسم في وزن تحت 60 كجم، وجور شغيلي تحت 66 كجم، وسعيد النقبي في منافسات وزن تحت 73 كجم، وذلك على ضوء قرعة البطولة التي جرت مساء أمس بفندق الإقامة.. فيما يلعب غداً في ختام منافسات البطولة خليفة الحوسني في وزن تحت 81 كجم، نوجزاري شغيلي تحت 90 كجم، وأرام ريان تحت 100 كجم، وماجو معروف فوق 100 كجم.

محمد بن ثعلوب

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، على الاطمئنان على سلامة وصول البعثة من خلال اتصاله الهاتفي، فور وصولها دولة الكويت، مؤكداً على أهمية المساهمة في إنجاح تجمع الأشقاء الخليجيين من خلال الدورة، التي تأتي إقامتها قبل التوجه إلى جورجيا للمشاركة في بطولة تبليسي جراند سلام بالفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل، وتعقبها المشاركة في بطولة أولان باتار جراند سلام بمنغوليا خلال الفترة من 24 - 26 يونيو المقبل، تطلعاً للمشاركة الإيجابية في بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى، التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2022 وسط طموحات كبيرة.