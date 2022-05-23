رانجنيك متفائل بمستقبل يونايتد رغم «النكسة»

مانشستر (رويترز)

أظهرت خسارة مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس في ختام الموسم، المهمة الضخمة التي تنتظر مدربه الجديد إريك تن هاج، لكن المدرب المؤقت رالف رانجنيك قال إنه متفائل بشأن مستقبل النادي.

وضمن يونايتد التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل رغم خسارته 1- صفر يوم الأحد، وذلك بسبب هزيمة ملاحقه وستهام يونايتد 3-1 أمام برايتون آند هوف ألبيون، ليبقى في المركز السابع.

وقال رانجنيك للصحفيين: أعتقد أن برايتون قدم لنا معروفاً لتغيير مجرى المباراة.. كان متأخراً 1-صفر في الشوط الأول، وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني. كنا نحب أن نهتم بأنفسنا.