منتخبا الشباب والناشئين يترقبان قرعة تصفيات آسيا

معتصم عبدالله (دبي)

يترقب منتخبا الشباب والناشئين، قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في البحرين، وتصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان، والتي تسحب في الثانية عشرة من ظهر «اليوم» عبر تقنية فيديو الاتصال في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتدشن التصفيات المرتقبة التي تشهد مشاركة 44 منتخباً في البطولتين، حقبة جديدة على صعيد بطولات الناشئين والشباب في الاتحاد الآسيوي، حيث تحل نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 وكأس آسيا للشباب تحت 20 بدلاً من كأس آسيا للناشئين «تحت 16» والشباب «تحت 19»، وتجرى التصفيات من دون الاعتماد على مبداً تقسيم المناطق، وفقاً لقرار لجنة مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحسب الإعلان الرسمي للاتحاد الآسيوي، تقام تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023، في 10 دول مضيفة، وهي البحرين وإندونيسيا والعراق والأردن وقرغيزستان ولاوس ومنغوليا وعمان والسعودية وطاجيكستان، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر 2022.

في المقابل تقام تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً في كل من أستراليا وبنجلادش وإندونيسيا والأردن وقرغيزستان وعمان والسعودية وطاجيكستان وأوزبكستان وفيتنام، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر 2022.

وسيكون «أبيض الناشئين» حسب نظام القرعة في المستوى الخامس إلى جانب منتخبات الكويت وتركمانستان والبحرين، فيما يضم المستوى الأول منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، إيران، اليمن، تايلاند، وتقسم قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة المنتخبات المشاركة إلى 10 مجموعات، 6 منها ستضم 4 منتخبات، بينما ستضم أربع مجموعات 5 منتخبات.

وفي المقابل، سيتم توزيع 44 منتخباً خلال قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، على 6 مجموعات من 4 منتخبات، وأربع مجموعات من 5 منتخبات، ويراعى في القرعة اعتماد تصنيف المنتخبات المشاركة في آخر نسخة لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً في إندونيسيا 2018، وصنف الاتحاد القاري «أبيض الشباب» ضمن المستوى الأول إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، قطر، اليابان، تايلاند، وأستراليا.