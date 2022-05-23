مبابي: لم أقل «لا» للريال ولكني قلت «نعم» لفرنسا

باريس (أ ف ب)

أكد المهاجم الدولي كيليان مبابي عقب تمديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أنه قال «نعم لفرنسا ولمشروع جديد»، ولم يقل «لا لريال مدريد الإسباني» الذي كان الأقرب إلى التعاقد معه، مؤكداً قدرته على الفوز بالكرة الذهبية في باريس.

وأضاف: يجب على كل واحد أن يبقى في مكانه. لن أؤثر بأي وجه من الوجوه على أي تعاقد أو بيع. أنا لست جيداً في هذا. أنا جيد في الملعب، أريد التركيز على ذلك، لأن هناك الكثير من العمل.

وتابع مبابي: لم أتحدث مع كريم بنزيمة زميلي في المنتخب الفرنسي الذي أراد انضمامي إليه في ريال مدريد الإسباني، فلم أكن أريد المبالغة في ذلك. لم أرغب في فرض الأمر. عندما نرى بعضنا، بالطبع سنناقش الأمر. سيسألني لماذا، وسأشرح له ذلك. إنه زميل في المنتخب، وأنا أعلم أنه يريدني أن آتي إلى ريال مدريد.

وحول تلقيه ضمانات بشأن بقاء المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المهدد بالإقالة، قال: الضمان الوحيد الذي أملكه هو أني مرتبط مع النادي حتى عام 2023. في الوقت الحالي. لدي علاقة كبيرة معه. والآن، النادي هو من سيقرر مصيره.

وعن تعامله مع انتقادات ريال مدريد: قال مبابي: لم يكن لدي اتفاق مع أي شخص. لطالما عملت بهذه الطريقة. هي المناقشة مع ناد، وضع الخطوط العريضة في حالة التعاقد معي، ثم أقوم بالاختيار. لقد حدث لي أن وقعت في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، وقمت اختياري وبعد الخطوط العريضة للعقد، وأنت في عجلة من أمرك، لأن الوقت ينفد. أستطيع أن أتفهم خيبة الأمل في ريال مدريد. أشكرهم لأنهم أرادوا أن يقبلوني كواحد منهم. لم أقل لا لريال مدريد، قلت نعم لفرنسا، ولمشروع باريس سان جيرمان الجديد. لبيت نداء الوطن والعاصمة. كان من السابق لأوانه الرحيل بهذه الطريقة، مجاناً.

وحول صعوبة حصوله على الكرة الذهبية مع باريس سان جرمان أكثر من ريال مدريد، قال مبابي: في مدريد هناك تاريخ. لا يمكنك مقارنة مدريد وباريس. ريال مدريد فريق أقدم بكثير من باريس سان جرمان الذي يعتبر نادياً شاباً. لقد تغيرت قواعد الكرة الذهبية. لا يهم الفريق الذي تدافع عن ألوانه الآن، ليس كما كان من قبل، حيث كنت تعتمد كثيراً على منتخب بلادك، أو بطولتك، أو ناديك. اليوم، الكرة الذهبية هي ببساطة أفضل لاعب في العالم. بغض النظر عن المكان الذي تلعب فيه، إذا كنت الأفضل فستكون متوجاً بالكرة الذهبية.