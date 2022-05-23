رعاية جديدة لـ «شاهين» و«المها» للرجبي

دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد الرجبي اتفاقية رعاية مع عيادة هابينس لرعاية فريقي شاهين والمها للرجبي، المتخصصين في إعداد اللاعبين المواطنين واللاعبات المواطنات، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، ليظهر شعار «هابينس» على الكتف الأيسر لقمصان اللعب والتدريب لفريقي شاهين والمها، كما تنال «هابينس» العديد من المزايا والحقوق التي تشمل الفعاليات والحملات التسويقية.

وأعرب سعود عبدالله النعيمي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التسويق والاستثمار بالاتحاد، عن سعادته بهذه الرعاية، حيث قال: يحرص الاتحاد على إبرام شراكات تعود بالفائدة على اللعبة والمنتخبات الوطنية، وتأتي هذه الرعاية تتويجًا لجهود الاتحاد في سعيه الدائم لتطوير نشاطاته، والبحث الدائم عن رعاة جدد لتلك النشاطات.

ومن جانبه أعرب الدكتور مارك تورنون الرئيس التنفيذي لعيادة «هابينس» عن سعادته بهذه الشراكة، وقال: سعيد برعايتنا لفريقي شاهين والمها والتعاون مع اتحاد الرجبي لبناء قاعدة من اللاعبين المواطنين والوصول بهم إلى المنتخبات الوطنية، وفخورون بدعمنا لهذه الرياضة كما أن رعاية الشباب ودعمهم لإبراز مواهبهم وقدراتهم محليًّا وخارجيًّا يأتي ضمن مسؤوليتنا الاجتماعية، التي تنتهجها في دعم مؤسسات المجتمع المدني.

وكان برنامج «شاهين» لتطوير الرجبي قد بدأ في عام 2014، وهو البرنامج المسؤول عن اللاعب الإماراتي من خلال تطوير والأداء للعبة، وبدأ البرنامج بـ 20 لاعباً إماراتياً ووصل الآن إلى ما يزيد على 400 لاعب، تبدأ أعمارهم من 16 سنة، وأحرز فريق شاهين لقب دوري الرجبي للمستوى الثاني لموسم 2021.

بينما كان أول ظهور لفريق المها للفتيات عام 2015، حيث كانت أعمارهن أقل من 16 عاماً وهو ما شكل النواة الأساسية لتكوين منتخب وطني إماراتي، ومنذ ذلك التاريخ عمل الاتحاد على زيادة إقبال الفتيات حيث تم تأسيس فريق المها للرجبي لفتيات المواطنات وحاليا يشارك بالدوري المحلي للسيدات.