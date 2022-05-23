ميسي ونيمار وراء بقاء مبابي في باريس

باريس (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

ناقش كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عملية انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد الإسباني مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، لكنه قال إنه ليس بحاجة للإقناع من أجل ربط مستقبله بفريق العاصمة الفرنسية.

كان النجم الفرنسي الدولي قد ارتبط بقوة بالانتقال إل ريال مدريد، قبل أن يعلن فريقه يوم السبت الماضي تجديد عقده ليستمر في ملعب "بارك دي برانس".

ووقع مبابي، الذي كان من المقرر أن يصبح حراً في الانتقال ابتداء من الشهر المقبل، قد وقع على عقد جديد لمدة ثلاثة أعوام في العاصمة الفرنسية، واحتفل بذلك بتسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك ميتز في نفس يوم التوقيع .

وسيتواجد مبابي مجدداً مع النجمين ميسي ونيمار الموسم المقبل، وأكد اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً أنه تحدث عن مستقبله مع الثنائي قبل اتخاذ قراره.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: لقد مررنا بموسم صعب لكننا تحدثنا قليلاً، وأنهما أخبراني أن ذلك خياراً شخصياً، لقد تفهموا تماماً.

وأضاف: سواء كنت في باريس أو مدريد، أنها أندية لا تحتاج إلى الإقناع من أجل اللعب لها. بالنسبة لأي لاعب يكون اللعب لأحد من هذين الناديين شرفاً كبيراً.

وتابع مبابي: أنا ألعب مع نجوم كبار وهذا ما أردته.

كانت تقارير صحفية فرنسية قد ذكرت أن مبابي وقع على العقد الجديد، بعدما تلقى وعوداً بصلاحيات إضافية، ومنها إبداء الرأي في سوق الانتقالات وتعيين المدربين.

وقيل أيضاً إن مبابي سيحصل على شارة القيادة مكافأة له على ولائه، رغم أن النجم الفائز بكأس العالم لا يتطلع إلى الحصول عليها من زميله ماركينيوس.

وقال مبابي: ماركينيوس يستحق الشارة، لا احتاج إلى أن أكون قائداً ليتم سماع صوتي أو أن أكون قدوة على أرض الملعب.

وأضاف: ماركينيوس لاعب عظيم وقائد رائع للغاية، وهو مهم بالنسبة لنا.