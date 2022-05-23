كرايتشيكوفا تتنازل عن لقب «رولان جاروس» بعد الضربة الأولى

باريس (أ ف ب)

تنازلت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنفة ثانية عن لقب بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، بخروجها من الدور الأول بعد خسارتها اليوم أمام الفرنسية ديان باري 6-1 و2-6 و3-6.

وخسرت كرايتشيكوفا مواجهتها مع الفرنسية البالغة 19 عاماً والمصنفة 97 عالمياً في ساعتين و8 دقائق، على الرغم من بدايتها النارية وحسمها المجموعة الأولى في 34 دقيقة، ثم تقدمها في الثانية 2-صفر، قبل أن تسمح لمنافستها بالعودة من بعيد وخطف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني للمرة الثانية في مسيرتها الشابة بعد 2019.

وكانت التشيكية البالغة 26 عاماً تخوض مباراتها الأولى منذ خروجها من الدور ثمن النهائي لدورة قطر، على يد اللاتفية يلينا أوستابنكو في فبراير بسبب الإصابة والإرهاق الذهني.

وعلقت باري التي تلتقي في الدور المقبل الكولومبية كاميلا أوسوريو الفائزة على الفرنسية الأخرى هارموني تان، على إقصائها كرايتشيكوفا قائلة: إنه حقاً حلم بالنسبة لي. لطالما حلمت باللعب على هذا الملعب المركزي، يضاف إلى ذلك أنه كان ممتلئاً تقريباً بالجمهور الفرنسي الذي ساندني ودفعني بوضوح اليوم من أجل الفوز بهذه المباراة.