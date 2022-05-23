اتفاقية شراكة بين «ماراثون زايد الخيري» و«الهلال الأحمر»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، واللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، اتفاقية تعاون وشراكة، لدعم الماراثون، والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمبادئ المشتركة التي تجمع جهود الجانبين، في تقديم يدى العون والمساعدة لعلاج المرضى، وتمويل ودعم البحوث العلمية التي تدور في نفس هذا الاتجاه.

وقّع الاتفاقية عن الجنة العليا المنظمة للماراثون الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة، وعن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة.

وقال الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي: تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، لتوسيع آفاق المشاركة والتعاون مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة المعنية، ومع منظمات المجتمع المدني العاملة في نفس حقل اهتمامنا وجهودنا لتحقيق الأهداف النبيلة، التي تجمعنا، ومن أجلها تأسس الماراثون بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وأضاف: سعداء بتوقيع هذه الشراكة التي تؤكد على العلاقة القوية والمتأصلّة مع هيئة الهلال الأحمر، المنظمة الرائدة في مجال تقديم العون والخير والمساعدة من أجل الإنسانية، وهي نفس الأهداف التي يقوم بها ماراثون زايد منذ أول نسخة أقيمت في أبوظبي عام 2001 وأول نسخة أقيمت في نيويورك عام 2005.

وأوضح: هذه الشراكة التي نعتز بها، تمثل إضافة مهمة بالنسبة لنا في ماراثون زايد خلال المرحلة القادمة، بالنظر إلى جهود الهلال الأحمر الإماراتي، ودوره الرائد على المستويين الإقليمي والدولي في العمل الخيري، كما تشكل هذه الاتفاقية مع غيرها من الجهات العاملة معنا وتشارك في دعم جهودنا «خريطة طريق جديدة»، نسير عليها لتأكيد معاني الخير والعطاء التي تمثل جزءاً من نهج دولتنا.

وكشف الفريق محمد هلال الكعبي عن أن التعاون بين الطرفين سيبدأ بداية من هذا العام والسنوات القادمة في كل الدول التي ينظم فيها الماراثون بالإمارات، ونيويورك، مصر، وأي دول أخرى يتم تحديدها مستقبلاً، ويشمل الاتفاق تنظيم الماراثون وأنشطته وتوجيه تبرعاته لصالح الجهات والمؤسسات المحددة.

وفي السياق نفسه قال الدكتور محمد عتيق الفلاحي: يسرنا في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن نكون شركاء في هذا الحدث الرياضي الإنساني العالمي، الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ويحظى برعاية سموه الكريمة، ويحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويجسد المبادئ والقيم الإنسانية التي ظل ينادي بها خلال حياته العامرة بالخير والعطاء، وغرسها في نفوس أبنائه وشعبه، لذلك تواصلت المسيرة على ذات النهج، وتعزز صرح الدولة الإنساني بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ومبادراتها المستمرة من أجل خير وسعادة الإنسانية.

وأضاف الفلاحي: تمثل هذه الفعالية صورة حقيقية وصادقة لتكامل الأدوار وتضافر الجهود الخيرة في الدولة، لإبراز الوجه الحضاري للشعب الإماراتي، وتعزيز دور الدولة في ساحات العطاء الإنساني، من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا باللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري.

وأعرب عن تقدير الهيئة لجهود اللجنة المنظمة في تعزيز الشراكات مع قطاعات حيوية في المجتمع، لخدمة أهداف الماراثون في تخفيف وطأة المعاناة الصحية والإنسانية عن كاهل الشرائح والفئات الضعيفة، مؤكداً أن الهلال الأحمر لن يدخر جهداً في سبيل إنجاح فعالياته، خاصة أنه يقام هذا العام على أرض إمارات الخير والعطاء.

الجدير بالذكر أن ماراثون زايد الخيري نسخة أبوظبي لهذا العام ستقام في أواخر شهر أكتوبر أو في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من هذا العام على حلبة مرسى ياس، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، وبمشاركة مجلس أبوظبي الرياضي، وسيعود ريع هذه النسخة من الماراثون، ويوجه لصالح برنامج التبرع بالأعضاء، حيث ستوجه التبرعات لصالح هذه المبادرة عن طريق هيئة الهلال الأحمر، وفقاً للإجراءات والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.