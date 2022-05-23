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الرياضي
«تن هاج» صاحب القرار النهائي في «يونايتد»
«تن هاج» صاحب القرار النهائي في «يونايتد»
23 مايو 2022 18:53

مانشستر (د ب أ)

أبدى المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إريك تن هاج، تشككه حيال نصائح سابقه رالف رانجيك المتعلقة بضم عشرة لاعبين جدد للموسم المقبل.
وخلال عرضه التقديمي اليوم في مانشستر، قال المدرب الهولندي «52 عاماً» اليوم، أنا من سيتخذ القرارات النهائية وأنا أحلل بنفسي وأراقب وأتحدث مع أناس عديدين، وسأتبع نهجي الخاص بي في نهاية المطاف.
كان تن هاج معلم كرة القدم قاد فريق أياكس أمستردام الهولندي للفوز ببطولة الدوري في الموسم المنصرم، وقد تولى تدريب مانشستر يونايتد خلفاً للألماني رانجيك الذي كان شغل منصب المدير الفني للفريق الإنجليزي بشكل مؤقت منذ ديسمبر الماضي.
يذكر أن رانجيك «63 عاماً» تم تعيينه كمدير فني للمنتخب النمساوي لكرة القدم في نهاية أبريل الماضي، وقد سمى اليوم القائمة التي ستعمل تحت قيادته في أولى المباريات الدولية.
ورفض تن هاج التعليق على ما إذا كان رانجيك سيظل مستشاراً لدى مانشستر يونايتد، وقال إن القرار في هذا الصدد "متروك للنادي".
كان يونايتد أنهى الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي بالهزيمة أمام كريستال بالاس بهدف دون مقابل أمس الأحد، واحتل الفريق المركز السادس ليصبح مؤهلاً للمشاركة في الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد
ايريك تن هاج
أياكس أمستردام
كريستال بالاس
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