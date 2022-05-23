«الطقس» يؤجل سباق «القفال 31»

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق «القفال 31» للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن تأجيل موعد السباق الذي كان مقرراً له الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري وذلك بسبب الأحوال الجوية وتقارير النشرة البحرية المتوقعة في الأيام المقبلة.

وتدرس اللجنة العليا المنظمة للسباق اختيار الموعد المناسب على حسب ظروف وحالة البحر في الأيام المقبلة، من خلال مراقبة كل التفاصيل الخاصة بحالة البحر ومتابعة التقارير اليومية لاختيار الموعد المناسب لإقامة السباق.

وجاء قرار اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية، بإرجاء الانطلاقة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي الحدث، والذي وجه اللجنة المنظمة بالعمل على تحقيق مبدأ السلامة للمشاركين وإقامة السباق في أفضل الظروف، والعمل على تهيئة السبل المناسبة للمشاركين خلال التنقل من شواطئ الدولة نحو جزيرة «صير بونعير» في عمق الخليج العربي والعودة من هناك مرة أخرى بسلام إلى شواطئ دبي يوم السباق.