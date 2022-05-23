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الرياضي
«الجو جيتسو» يشارك في «أبوظبي الدولي للكتاب»
«الجو جيتسو» يشارك في «أبوظبي الدولي للكتاب»
23 مايو 2022 17:08

أبوظبي (الاتحاد)
يشارك اتحاد الجو جيتسو في الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يقام في الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك من خلال جناح يوّفر معلومات وافية حول كل ما يتعلق برياضة الجو جيتسو، وتسجيل اللاعبين، والأندية والأكاديميات التي تنضوي تحت مظلة الاتحاد، فضلاً عن التعريف بإنجازات الدولة في هذه الرياضة وتبوئها لمكانة رائدة على خريطة الجو جيتسو العالمية.
كما يشهد جناح الاتحاد أيضاً تعزيز الوعي حول سلسلة «حصن الإمارات» للمؤلفة الإماراتية نورة الشمري المستشار القانوني للاتحاد، التي أطلقت العام الماضي خلال الدورة الـ30 من المعرض الدولي الرائد، بهدف تعريف الأطفال بالقيم الموروثة عن الأجداد.
وحظيت السلسلة منذ إطلاقها بإقبال كبير واهتمام خاص من قبل الأبناء وذويهم، خصوصاً أنها تهدف إلى غرس مجموعة من القيم النبيلة المرتبطة برياضة الجو جيتسو مثل الانضباط والصبر والتحمل والشجاعة والثقة بالنفس في نفوس النشء، وبالتالي المساهمة في إعداد جيل قوي يمثل سنداً للوطن ونهضته.

الجو جيتسو
اتحاد الجو جيتسو
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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