«الطب الرياضي» تطلع على بروتوكول «الدولي» و«الآسيوي»

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة اجتماعها الدوري عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، وبمشاركة كل من الدكتور سعيد آل ثاني نائب الرئيس، والدكتور مجدي إسكندر، والدكتور أحمد إبراهيم، والمعالجة الطبيعية عائشة كاجور، أعضاء اللجنة، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على البروتوكولات الطبية الواردة من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، والتي سيتم العمل بها خلال الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكذلك البروتوكول الطبي المتبع في كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان، واللذان يتضمنان المتطلبات الطبية اللازمة قبل السفر وأثناء فترة الإقامة وقبل المباريات.

وأكدت اللجنة حرصها على توفير كافة الاحتياجات اللازمة من فحوصات طبية ورعاية صحية لأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، مع ضمان توفير كافة المتطلبات الواردة من الاتحادين الآسيوي والدولي والخاصة بمكافحة الجائحة.