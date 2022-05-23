«عموري» يعود إلى «الأبيض» قبل مواجهة أستراليا

دبي (الاتحاد)

أعلن رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني عن قائمة «الأبيض» للتجمع الداخلي بدبي استعداداً لمواجهة منتخب أستراليا يوم السابع من شهر يونيو المقبل باستاد أحمد بن علي في الدوحة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

واختار رودولفو أروابارينا 30 لاعباً للتواجد في المعسكر الذي سينطلق اليوم، وهم: خالد عيسى، محمد الشامسي، علي خصيف، فهد الظنحاني، بندر الأحبابي، عبدالعزيز هيكل، محمد مرزوق، وليد عباس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، خالد الهاشمي، خالد الظنحاني، الحسن صالح، يحيى نادر، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، عبدالله النقبي، عمر عبدالرحمن، ماجد حسن، عبدالله رمضان، علي سالمين، ماجد راشد، كايو كانيدو، خليل الحمادي، حارب عبدالله، يحيى الغساني، علي مبخوت، علي صالح، سبيستيان تيجالي وسلطان عادل.

ويخوض «الأبيض» مباراة ودية أمام منتخب جامبيا يوم 29 مايو الجاري باستاد زعبيل بنادي الوصل على أن تغادر البعثة إلى الدوحة يوم 30 من ذات الشهر.

كانت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة، قد اعتمدت قائمتي المنتخبين الأول والأولمبي استعداداً للاستحقاقات المقبلة، حيث يستعد المنتخب الوطني الأول لخوض مباراة الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لمونديال 2022 أمام أستراليا يوم 7 يونيو المقبل بالدوحة، فيما يستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كاس آسيا تحت 23 عاماً بأوزبكستان للفترة من الأول حتى التاسع عشر من شهر يونيو المقبل، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية، اليابان وطاجيكستان.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في مقر الاتحاد برئاسة حميد أحمد الطاير عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبحضور سويدان سعيد النابودة نائب رئيس اللجنة، وأحمد عبدالرحمن الطنيجي وعبدالله سالم بن طوق ومطر محمود الحوسني أعضاء اللجنة اللجنة، وراشد عامر البدواوي مدير إدارة المنتخبات وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات.

واستعرضت اللجنة برنامج المنتخب الأول خلال معسكره الذي يقام في دبي، وسيشهد إجراء تدريبات يومية وخوض مباراة ودية أمام منتخب جامبيا يوم 29 مايو الجاري في استاد زعبيل بنادي الوصل قبل السفر إلى الدوحة يوم 30 من الشهر ذاته، فيما تم استعراض كذلك برنامج المنتخب الأولمبي، الذي سينطلق غداً «الثلاثاء» في دبي، ويشهد لعب مباراة ودية أمام منتخب فيتنام يوم 28 مايو قبل السفر إلى العاصمة طشقند في اليوم التالي.

واطلعت اللجنة على تقريري مشاركة منتخبنا للناشئين «مواليد 2008» في بطولة أرمينيا الدولية الودية، ومنتخبنا للناشئين «مواليد 2006» في بطولة إيطاليا الدولية الودية، ووجهت باستمرار برامج المنتخبين من أجل إكساب اللاعبين المزيد من الخبرة والاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة.

واعتمدت اللجنة تعيين اللاعب الدولي السابق محمد إبراهيم إدارياً للمنتخب الوطني الأول وعصام ضاحي مديراً لمنتخب الشباب.