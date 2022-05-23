28 لاعباً في قائمة «الأولمبي» استعداداً لكأس آسيا

دبي (الاتحاد)

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم بقيادة الإسباني دينس سيلفا عن قائمة المنتخب للتجمع الداخلي الذي سينطلق في دبي اعتباراً من غدٍ «الثلاثاء»، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في أوزبكستان للفترة من الأول حتى التاسع عشر من شهر يونيو المقبل، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية، اليابان وطاجيكستان.

وضمت قائمة الأبيض الأولمبي 28 لاعباً هم: عبدالله إدريس، زايد سلطان، راكان وليد (الجزيرة)، سعيد سليمان (عجمان)، يوسف المهيري، غانم علي (الوصل)، أحمد محمود، سعيد عبيد، فارس خليل، سهيل المطوع، فهد بدر (الإمارات)، منصور المنهالي (الوحدة)، خالد البلوشي، ناصر الشكيلي (العين)، راشد سالم، محمد عبدالرحمن، حسين مهدي (النصر)، عيد خميس، عبدالعزيز محمد، محمد عبدالله، سلطان علي، رائد رضا، أحمد جميل (شباب الأهلي)، عبدالله سلطان (بني ياس)، عيسى أحمد، ياسر حسن (اتحاد كلباء)، عبدالله عبدالرحمن (خورفكان)، أحمد درويش (الفجيرة).

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراة ودية أمام فيتنام يوم 28 مايو الجاري قبل السفر إلى العاصمة طشقند للمشاركة في البطولة.