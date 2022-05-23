إسمث يسرق الأضواء في «تحدي الكارتينج»

رأس الخيمة (الاتحاد)

نال بطل سباقات الكارتينج العالمي لويس إسمث المركز الأول في بطولة تحدي «أيامي أكس 30 الإمارات للكارتينج»، الجولة الأولى، التي جرت فعالياتها في حلبة راك تراك للكارتينج في منطقة الجزيرة الحمراء برأس الخيمة.

وحقق البطل الشاب لويس إسمث، البالغ من العمر 16 عاماً، برعاية مؤسسة جى بى تى إيروتك، العالمية الرائدة في مجال صناعات دعم صناعة الطيران، الفوز على 12 متسابقاً من مختلف أنحاء العالم وذلك في فئة أكس30 للكبار البالغين من العمر أكثر من 16 عاماً.

وحل كل من رافايل جيسوس وماتو كوينتارلي في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وقاد لويس سيارته بمهارة عالية خلال جولات السباق الثلاث حيث حل في المركز الثاني في الجولة الأولى المؤهلة للسباق والمركز الأول في جولة ما قبل السباق إلى أن انتهى بالمركز الأول، كذلك في الجولة الأخيرة من المنافسة ووحد أداؤه الإشادة من جميع المشاركين في السابق والجمهور.

ويمثل هذا الانتصار الباهر خطوة كبيرة في مساعي لويس لأن يصبح واحداً من كبار نجوم رياضة الكارتينج في العالم.