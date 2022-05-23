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الرياضي
نوير يمدد عقده مع البايرن حتى 2024
نوير يمدد عقده مع البايرن حتى 2024
23 مايو 2022 14:19

برلين (أ ف ب)
مدّد الحارس الدولي الألماني مانويل نوير عقده مع بايرن ميونيخ لعام إضافي حتى 2024، وذلك وفق ما أعلن النادي البافاري المتوج بلقب الدوري المحلي لكرة القدم للمرة العاشرة توالياً.
وقال المدير التنفيذي لبايرن حارسه السابق أوليفر كان: «مانويل نوير أفضل حارس مرمى في العالم وقد حدد لأعوام طويلة المعايير على المستوى الدولي، إنه لإنجاز هائل أن تكون قادراً على تقديم عروض عالمية المستوى باستمرار على مدار هذه الفترة الطويلة من الزمن».
ويبلغ نوير من العمر 36 عاماً، ما يعني أنه سيكون في الثامنة والثلاثين حين يصل إلى نهاية عقده الجديد.
ورأى كان أن «مانويل هو أحد الشخصيات المهمة جداً في تاريخ بايرن ميونيخ» الذي يحرس عرينه منذ عام 2011 بعد الانتقال إليه من شالكه في طريقه للفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا عامي 2013 و2020 والدوري المحلي في المواسم العشرة الأخيرة وكل من الكأس والكأس السوبر المحليتين خمس مرات، إضافة إلى الفوز مرتين بكل من الكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.
وبات نوير الذي خاض 472 مباراة بقميص النادي البافاري، ثاني لاعب مخضرم يجدّد ارتباطه بالفريق لعام إضافي بعد توماس مولر (32 عاماً)، اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات في التشكيلة الحالية (626 مباراة)، فيما يلف الغموض مستقبل الركيزتين الأساسيتين الأخريين البولندي روبرت ليفاندوفسكي وسيرج غنابري اللذين ينتهي عقديهما في 2023.
 

مانويل نوير
بايرن ميونيخ
أوليفر كان
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