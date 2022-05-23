دومبيا.. صفقة الشتاء «تنفجر» في الصيف

منير رحومة (دبي)

لفت اللاعب المالي الشاب شيكنا دومبيا «18 عاماً» منذ انضمامه إلى صفوف شباب الأهلي خلال الانتقالات الشتوية، أنظار الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير داخل قلعة «الفرسان»، بفضل إمكاناته الكبيرة، وموهبته التهديفية، والتي برزت في البداية مع فريق تحت 21 سنة، بتسجيله 10 أهداف خلال ثماني مباريات، ثم تألقه مع الفريق الأول بتسجيله أول أهدافه في شباك بني ياس ضمن الجولة قبل الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين، ليكون أفضل لاعب بديل في الجولة.

وعلى الرغم من مشاركاته بديلاً في مباريات الفريق الأول، إلا أن صفقة دومبيا التي أبرمها شباب الأهلي في يناير الماضي، انفجرت بشكل لافت خلال الصيف، حيث قدم اللاعب مؤشرات إيجابية تبعث الطمأنينة بشأن مستقبل هجوم «الفرسان» في الموسم المقبل، خاصة مع مزيد الانسجام والتأقلم، واكتساب الخبرة.

وكان رهان المدرب مهدي علي في إشراك دومبيا بشكل تدريجي في المباريات، ومنحه فرصة اللعب صائبة، مع ظهور الإمكانات الحقيقية لهذه الموهبة الكروية الجديدة، مما يبشر بمستقبل واعد للاعب قد يكون الحل السحري للمصاعب الهجومية التي يعاني منها الفريق في ظل غياب المهاجم الهداف.

ويذكر أن دومبيا لعب في صفوف ثلاث فئات خلال 5 أشهر، حيث بدأ مع فريق تحت 19 سنة وسجل أربعة أهداف ثم فريق تحت 21 سنة والفريق الأول، في تأكيد واضح على ثقة الأجهزة الفنية في قدرات هذا اللاعب، وإمكاناته الكبيرة، والإضافة التي يقدمها كلما تم الاستعانة بخدماته.