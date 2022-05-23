طاقم إماراتي لملحق كوستاريكا ونيوزيلندا «المونديالي»

دبي (الاتحاد)

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» طاقم الحكام الدولي الإماراتي «المونديالي» بقيادة محمد عبدالله حسن لإدارة مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا في الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 والتي تقام يوم 14 يونيو المقبل في استاد أحمد بن علي- قطر

الطاقم التحكيمي مكون من محمد أحمد يوسف «مساعد أول» وحسن المهري «مساعد ثان» والقطري عبدالرحمن الجاسم «حكم رابع» وسعود أحمد «حكم مساعد» وعبدالله المري «حكم فيديو» وخميس المري «حكم فيديو أول» طالب المري «حكم فيديو ثانٍ».

وكان الفيفا اختار طاقمنا المونديالي للمشاركة في إدارة مباريات مونديال 2022 للمرة الثانية على التوالي بعد المشاركة المميزة في نسخة 2018.