الخميس 26 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
طاقم إماراتي لملحق كوستاريكا ونيوزيلندا «المونديالي»
طاقم إماراتي لملحق كوستاريكا ونيوزيلندا «المونديالي»
23 مايو 2022 13:37

دبي (الاتحاد)
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» طاقم الحكام الدولي الإماراتي «المونديالي» بقيادة محمد عبدالله حسن لإدارة مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا في الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 والتي تقام يوم 14 يونيو المقبل في استاد أحمد بن علي- قطر 
الطاقم التحكيمي مكون من محمد أحمد يوسف «مساعد أول» وحسن المهري «مساعد ثان» والقطري عبدالرحمن الجاسم «حكم رابع» وسعود أحمد «حكم مساعد» وعبدالله المري «حكم فيديو» وخميس المري «حكم فيديو أول» طالب المري «حكم فيديو ثانٍ».
وكان الفيفا اختار طاقمنا المونديالي للمشاركة في إدارة مباريات مونديال 2022 للمرة الثانية على التوالي بعد المشاركة المميزة في نسخة 2018.

محمد عبدالله
كأس العالم 2022
آخر الأخبار
أرشيفية
الإمارات
«الموارد البشرية والتوطين» تعلن جدول أمراض المهنة وإصابات العمل
اليوم 17:01
«القفال 31» بين 3 و5 يونيو
الرياضي
«القفال 31» بين 3 و5 يونيو
اليوم 16:57
الإمارات في «الثانية» لبطولة «غرب آسيا لكرة الصالات»
الرياضي
الإمارات في «الثانية» لبطولة «غرب آسيا لكرة الصالات»
اليوم 16:54
أرشيفية
عربي ودولي
تأكيد أولى الإصابات بـ«جدري القردة» في ويلز
اليوم 16:54
من آثار المعارك في أوكرانيا
عربي ودولي
أوكرانيا: المعارك في شرق البلاد بلغت «حدّها الأقصى»
اليوم 16:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©