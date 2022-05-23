العالم يحتفي ب «السيتي».. «ملوك الدراما» و«عمالقة الريمونتادا»

عمرو عبيد (القاهرة)

خطف مانشستر سيتي كل الأضواء في الصحف العالمية، بعد فوزه «المثير» بلقب «البريميرليج» للمرة الثانية على التوالي، وجاء اليوم الأخير من البطولة الإنجليزية الكبرى بمفاجآت وتقلبات غير عادية على الإطلاق كعادته، وبقي «البلومون» لامعاً في سماء الإثارة الإنجليزية، بعدما حوّل تأخره بهدفين إلى انتصار «إعجازي» بثُلاثية مُتتالية، حافظت على كأس البريميرليج داخل جدران «قلعة السماوي» للعام الثاني على التوالي.

وبالطبع عبّرت الصحف الإنجليزية عن انبهارها بما فعلته «كتيبة بيب» في المباراة الأخيرة، حيث وصفت تيلجراف ما حدث بـ«مُعجزة الـ5 دقائق» بعدما ظل الفريق متأخراً بهدفين حتى الدقيقة 76، قبل أن يحتاج «نجوم القمر السماوي» إلى 5 دقائق فقط لقلب الطاولة رأساً على عقب بتسجيل 3 أهداف توالياً، وقالت الصحيفة إن ملعب «الاتحاد» شهد احتفالات مجنونة ورائعة من قبل الجماهير التي انطلقت داخل الميدان فرحاً بهذا اللقب الغالي.

ونقلت «آي سبورت» وصف «العبقري» بيب جوارديولا لاعبيه بـ«الأساطير» الذين لن ينساهم تاريخ الكرة الإنجليزية أبداً، في حين أطلقت عليهم صحيفتا إكسبريس والجارديان لقب «ملوك الدراما»، بعد سيناريو غريب وغير تقليدي أعاد إلى الأذهان ما قام به أجويرو ورفاقه قبل 10 سنوات أمام كوينز بارك رينجرز، في بداية «العهد الظبياني السعيد».

يوم غير عادي وحدث لا يمكن تصديقه، هكذا جاءت عناوين أغلفة «ديلي ميل» و«ميرور» و«ستار سبورت»، التي اهتمت بالحديث عن «بطل الدراما» الأبرز، إلكاي جوندوجان، الذي شارك بديلاً وسط التأخر في النتيجة وعناد من جانب أستون فيلا، لكن النجم الألماني احتاج 8 دقائق فقط بعد دخوله الملعب لكي يُعيد الأمل إلى «البلومون» ثم ألقى بكلمته الأخيرة الحاسمة خلال 5 دقائق أخرى فقط ليمنح «السماوي» الكأس الذهبية.

وخارج إنجلترا، ورغم فوز ميلان الإيطالي بلقب «الاسكوديتو» الغائب عنه منذ 11 عاماً واستعادة «الشياطين» هيبتهم الكروية على طريق العودة إلى المجد القديم، إلا أن أغلب الصحف العالمية مالت للحديث عن السيتي وما قدمه في الدوري الإنجليزي من سيطرة هائلة على اللقب في آخر 5 سنوات، وكتبت «أس» الإسبانية أن ليفربول تعرض لـ«نكسة مزدوجة» بعد خسارة اللقب أمام «سيتي بيب» وإصابة تياجو الصادمة قبل نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد، أما «ماركا»، فقالت إن السيتي احتفظ بكأس الدوري الإنجليزي عبر «ريمونتادا تاريخية» غير عادية، وهو ما تحدثت عنه كل من «توتوسبورت» الإيطالية و«لي سبورتيو» الكتالونية، اللتين قالتا إن 5 دقائق فقط كانت كافية ليُحقق «القمر السماوي» ريمونتادا أهدت اللقب إلى «الفيلسوف»، كما اهتمت الصحف البرتغالية بالحدث الكبير، حيث كتبت «أوجوجو» عن المساهمات الكبيرة للاعبيهم في تحقيق هذا الإنجاز الصعب، وهم برناردو سيلفا وكانسيلو والمدافع الصلب روبن دياز، في حين عنونت «أبولا» غلافها قائلة «ثُنائية مجنونة» متتالية لمانشستر سيتي.