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الرياضي
مالانجو «الشارقة» إلى منتخب الكونغو
مالانجو «الشارقة» إلى منتخب الكونغو
23 مايو 2022 13:18

علي معالي(دبي)
اختار الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب الكونغو لكرة القدم، مهاجم نادي الشارقة بن مالانجو ضمن قائمة المنتخب التي تضم 25 لاعباً استعداداً للمرحلة المقبلة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث يبدأ المنتخب والملقب بـ «النمور»، مشواره في التصفيات القارية بلقاء الجابون على أرضه يوم 4 يونيو المقبل، قبل أن يتوجه إلى لقاء السودان يوم 8 من نفس الشهر، على أن تكون المباراة الثالثة في المجموعة السابعة يوم 19 سبتمبر المقبل.
وكان مالانجو عنصراً فعالاً في منتخب بلاده في التصفيات الأخيرة المؤهلة لمونديال 2022 المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف أثناء مشوار منتخب بلاده في التصفيات، ولم يستطع منتخب الفهود عبور المحطة الأخيرة حيث تعادل ذهاباً 1-1، وخسر إياباً 1- 4 من المنتخب المغربي.
وكان مالانجو (28 عاماً)، قد تأثر كثيراً بالإصابة التي لحقت به، وحرمته من المشاركة مع الشارقة في عدد كبير من المباريات، وسجل اللاعب حتى الآن في مشواره مع «الملك» هذا الموسم 9 أهداف في 21 مباراة شارك خلالها 1528 دقيقة في دوري أدنوك للمحترفين.

هيكتور كوبر
الشارقة
منتخب الكونغو
كأس أمم أفريقيا
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