«نجيب الزمان» و«التيان السماوي» أبطال الوثبة في إيطاليا وبلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)

واصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث احتضنت مضامير كابنيللي بالعاصمة الإيطالية روما، ووارجيم البلجيكي، فعاليات سباقات من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات «النسخة 14» من المهرجان.

وتقام سباقات الوثبة ستاليونز، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين، في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وسيطرت خيول النجيفي ريسنج على المركزين الأول والثاني في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، بمضمار كابنيللي الإيطالي، بمشاركة 10 خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 11 ألف يورو.

وانتزع «نجيب الزمان»، للنجيفي ريسنج، بإشراف إسطبلات إي سي ريسنج، وقيادة أنجل فرانسوا اكوستا، لقب السباق بفارق 0,75 طول عن رفيق إسطبله «بغداد» بقيادة داريو دي توكو بعد تنافس مثير، حبس أنفاس الجمهور الغفير الذي شهد السباق.

وسجل البطل زمناً وقدره 1:47:10 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 3 أطوال عن الثنائي «دريمز»، لماركو جياجنوري، بإشراف ماريا كونيتا، وقيادة جوسيب ارسجوفيتش.

ومن ناحية أخرى، اكتسح الجواد "التيان السماوي" لجواكيم ويسماير، وبإشراف ريم ويسماير، وقيادة كوين كليمانز، منافسيه في كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، بمضمار وارجيم البلجيكي، والذي خصصت لها جوائز مالية وقدرها 5 آلاف يورو.

وشارك في السباق المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق 11 خيلاً، وجاء فوز "التيان السماوي" بفارق 4 أطوال عن «سيدة دو سوليل» لأس بي إم لسباقات الخيول، بإشراف مولد بوسيتما، وقيادة كوب فاندر بيك.

وسجل البطل زمناً وقدره 1:51:56 دقيقة وبسرعة 51.63 كلم/ساعة، فيما جاءت ثالثة «حفصة دو مونلو» لتيري ديلو، وبإشراف نفس المالك، وقيادة فابي ليفبيفر.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة ومجلة المضمار.