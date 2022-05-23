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الرياضي
«شرطة أبوظبي» يستعد لبطولتي الجو جيتسو والفنون القتالية
«شرطة أبوظبي» يستعد لبطولتي الجو جيتسو والفنون القتالية
23 مايو 2022 10:17

أبوظبي (الاتحاد)
بدأ فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي للجو جيتسو تدريباته، استعداداً للمشاركة في بطولة الشرطة الثالثة للجو جيتسو والبطولة الأولى للفنون القتالية المختلطة MMA، والتي ستقام في إمارة أم القيوين ضمن درع التفوق العام الرياضي لوزارة الداخلية للموسم الرياضي 2021-2022.
وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، دعم القيادة الشرطية للفريق في مساعيه للحصول على كأس البطولة على مستوى القيادات العامة للشرطة في الدولة، وتحفيزه على جمع أكبر عدد من النقاط والميداليات في هذه البطولات.
وأشار إلى أن الفريق يضم أفضل لاعبي الجو جيتسو وMMA في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والذين تم تجهيزهم والإشراف عليهم من قبل طاقم إداري وتدريبي مختص، مشيراً إلى النتائج المشرفة والمؤشرات الإيجابية التي حققها الفريق ورصدها ضمن إنجازاته في الموسم الرياضي الماضي.
ولفت إلى أن جهود الفريق وتميزه أسهمت في حصول شرطة أبوظبي على درع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، وزير الداخلية للتفوق الرياضي العام في موسم 2020-2021، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتحفيز منتسبيها الرياضيين على تحقيق الريادة والتميز، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية رياضة الجو جيتسو وتأثيرها الإيجابي في الجوانب النفسية والصحية والبدنية لعناصر الشرطة.

القيادة العامة لشرطة أبوظبي
شرطة أبوظبي
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