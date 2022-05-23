الشارقة يتصدر «البطولة المفتوحة» للكاراتيه

دبي (الاتحاد)

تصدر نادي الشارقة الرياضي بطولة الدولة المفتوحة للكاراتيه «كاتا»، التي جرت على صالة نادي شباب الأهلي في دبي لفردي فئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات للدرجتين الأولى والثانية من 12 حتى 19 عاماً.

وشهدت البطولة مشاركة 155 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 نادياً ومركزاً، تنافسوا في 16 مسابقة لـ «الكاتا»، حيث شهدت تنافساً كبيراً بين جميع المشاركين.

ونجح «الملك الشرقاوي» في الفوز بالمركز الأول برصيد 19 ميدالية متنوعة «8 ذهبيات، 6 ميداليات فضية، 5 من البرونز»، وجاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في مركز الوصافة بـ 16 ميدالية ملونة «4 ذهبيات، 4 فضيات، 8 برونز» وحل نادي الذيد ثالثاً وحصل على ميداليتين ذهبيتين.

وحضر الختام وقام بتتويج اللاعبين د.عبد الله البادي الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، وإبراهيم النعيمي عضو المجلس رئيس لجنة المسابقات، وبحضور الخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي محمد عزازي مقرر لجنة الحكام، ومدربي المنتخب الوطني للكاتا نادر بيجي وتورجاي التركي في وجود الخبير العالمي الإسباني أنطونيو أوليفا.