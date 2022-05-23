دعوة الصغار.. مبادرة «الشارقة ماسترز للشطرنج»

رضا سليم (دبي)

بادرت اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج المقامة حالياً بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بدعوة اثنين من اللاعبين الصغار للمشاركة في افتتاح منافسات الجولة الثانية للبطولة، وهما عبد الرحمن محمد الحمادي «12 عاماً» وأحمد علي بامطرف «13 عاماً»، وشهدت منافسات الجولة الثانية، تعادل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج مع الهندي أديبان بي على الطاولة الأولى، وتقاسم الهندي سيثو رامان نقطة المباراة مع الروسي أليكسي سارانا على الطاولة الثانية، وانتهى لقاء الطاولة الثالثة بالتعادل بين الروماني بوجدان دانييل والهندي أريان تشوبرا، وعلى الطاولة الرابعة تمكن بطل العالم للشباب الموهبة الأوزبكية جواهر سينداوف من الفوز على الهندي جو كيش، فيما انتهى لقاء الطاولة الخامسة بين الأرميني روبير هوفهانيسيان ومواطنه هايك مارتوريسيان بالتعادل، وعلى الطاولة السادسة حقق الهندي أباجيت جوبتا نتيجة ملفتة بفوزه على الأرميني شانت ساركيسيان.

وأسفرت الجولة الثانية لبطولة التحدي المقامة على هامش بطولة الماسترز، والتي افتتحها جاسم عبد الرحمن رئيس لجنة العلاقات العامة المنظمة للبطولة، عن فوز العراقي أكار صالح على السعودي عبدالله المطيري على الطاولة الأولى، وعلى الطاولة الثانية تقاسم عبد الرحمن محمد الطاهر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج نقطة المباراة مع الجنوب أفريقي كالفن جون، وفاز الأردني أحمد الخطيب على العماني عامر المعشاني، وعلى الطاولة الرابعة حقق المصري محسن الجابري الفوز على الليبي محمد أبو رزيقة، وواصل البريطاني تشارلز ستوري تقديم سلسلة عروضه القوية بفوزه على الدولي أحمد الرميثي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، فيما فاز إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة على الدولي المصري وائل صبري .

من جانبه، أكد الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي مدير بطولة الشارقة ماسترز والأمين العام المساعد للنادي، أن البطولة في نسختها الحالية تعتبر إحدى أقوى البطولات على المستوى العالمي، فهي تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم، كما أن المعدل التصنيفي للبطولة هذا العام هو 2556 نقطة، مما يجعلها الأعلى تقييماً على مستوى جميع البطولات المنظمة في العالم على مدار الثلاث سنوات الماضية نسبة لعدد المشاركين.

وأشار إلى أن النادي ينظم سلسلة من الفعاليات تزامناً مع البطولة الرئيسية، منها بطولة التحدي للمصنفين تحت 2300 نقطة بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة، والتي فتح فيها باب المشاركة للاعبي النادي ولجميع لاعبي أندية الدولة الموهوبين والواعدين، ليتمكنوا من الاحتكاك المباشر مع لاعبين ذوي خبرة عالية وتطوير مستواهم الفني ورفع تصنيفاتهم الدولية.