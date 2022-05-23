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اختتام ناجح لبطولة الفجيرة للإسكواش
اختتام ناجح لبطولة الفجيرة للإسكواش
23 مايو 2022 10:10

الفجيرة (الاتحاد)
اختتمت بنجاح بطولة الفجيرة المفتوحة للإسكواش، التي أقيمت بنادي الفجيرة للتنس تحت رعاية الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وبحضور محمد مبارك المطيوعي رئيس اتحاد الإسكواش، وعبيد أحمد اللاغش الضنحاني نائب رئيس الاتحاد، وصلاح الحمد مدير نادي الفجيرة للتنس، وجمهور غفير من محبي لعبة الإسكواش في الإمارات.
وشارك في البطولة 45 لاعباً من جنسيات وفئات مختلفة، أبرزهم اللاعب الروسي تيروف فاليد المصنف 105 عالمياً، والذي أحرز المركز الأول في البطولة.
وأشاد محمد مبارك المطيوعي بمستوى بطولة الفجيرة للإسكواش، التي شهدت منافسات قوية بين اللاعبين، ووعد بدعم اللعبة في الفجيرة وتوفير كافة التسهيلات لاستمرار عقد البطولات في الإمارة.
كما شكر رئيس الاتحاد جميع القائمين على تنظيم البطولة من الإدارة والشركاء وجميع اللاعبين الذين شاركوا فيها، خصوصاً وإن الجميع أشاد بالجهود المبذولة في هذه البطولة، لكونها تجربة رائعة للاعبين وفسحة رياضية لهم لكي يظهروا أفضل ما لديهم في المباريات.

نادي الفجيرة للتنس
الإسكواش العالمي
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