بوسندة.. الفرصة الذهبية في الليلة الختامية

رضا سليم (دبي)

واصل فريق العين بطل الدوري تحطيم الأرقام القياسية، بالانتصار رقم 20 بالفوز الذي حققه على فريق عجمان برباعية دون رد، ضمن الجولة 25 وقبل الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، ويحسب للفريق العيناوي مواصلة اللعب بجدية والحفاظ على الانتصارات رغم التتويج بالدرع مبكراً، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة على مدار 25 جولة وينتظر نجوم الزعيم الختام المسك بمواجهة الشارقة الوصيف في الجولة 26 والأخيرة، لكسر حاجز فارق الـ 10 نقاط بينهما والذي استمر لعدة جولات.

في الوقت الذي أثبت اللاعبون الأجانب أنهم كلمة السر في الانتصارات، حيث سجل الفريق هذا الموسم 56 هدفاً، منها 26 هدفاً للتوجولي لابا كودجو الذي حسم لقب الهداف مبكراً، بينما يتساوى سفيان رحيمي وجوانكا برصيد 8 أهداف وكايو كانيدو 4 أهداف وأحمد برمان «المواطن الوحيد الذي سجل للعين» وكوامي ولكل منهما 3 أهداف، بينما سجل هدفاً واحداً كل من رفائيل أنطونيو وياسين مرباح ودانيلو.

وبعيداً كذلك عن الرقم القياسي الذي سجله العين في مواجهة عجمان بالفوز في 17 مباراة والتعادل في مباراتين مقابل الخسارة في مباراة واحدة، حيث كشفت المباراة عن حارس جديد يحرس مرمى الزعيم في المرحلة المقبلة، حيث دفع المدرب ريبيروف بالحارس محمد بوسندة بدلاً من خالد عيسى، الذي فضل إراحته قبل انضمامه للمنتخب، ليكتب بوسندة شهادة ميلاده رغم أنه شارك الحارس في مباراتين فقط طوال الموسم من بينها 90 دقيقة أمام عجمان، بعدما أثبت فيها أنه قادر على حماية عرين الزعيم في غياب الدولي خالد عيسى.

ويتمسك بوسندة بالفرصة الذهبية خاصة أنه سيكون المرشح الأول لحراسة مرمى البطل في الجولة الأخيرة من الدوري، بعدما حافظ على نظافة شباكه ومنع كل لاعبي البرتقالي من التسجيل في مرماه.

يأتي هذا في الوقت الذي فشل فيه عجمان بكسر رقم النقطة 37، وهي أعلى رصيد حققه الفريق في دوري المحترفين في موسم 2015-2016، حيث تجمد رصيده عند النقطة 32 وفي حالة فوزه على الإمارات في الجولة الأخيرة سيرفع رصيده إلى النقطة 35.