آسيوي الشطرنج ينعي سمير صبري

أبوظبي (الاتحاد)

قدم الدكتور هشام الجندي مستشار الاتحاد الآسيوي، بتكليف وتوجيه من الشيخ الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، واجب العزاء في وفاة الفنان المصري الكبير سمير صبري، الذي وافته المنية بعد مسيرة عطاء حافلة في الفن المصري، ونقل الجندي إلى أسرة الفقيد الراحل، خالص العزاء وصادق المواساة من الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، مؤكداً تقديره واعتزاز الاتحاد الآسيوي بالعطاء المجتمعي الكبير وإسهامات المغفور له في خدمة وطنه وبلده والعالم العربي، حيث قدم نموذجاً مثالياً للفنان والإعلامي العربي الشامل في مختلف مجالات الفن والسينما والإعلام والبرامج التلفزيونية الإقليمية والعالمية.

وكان الاتحاد الآسيوي للشطرنج قد سبق له تكريم المغفور له الفنان سمير صبري في حفل توزيع جوائز أوسكار الشطرنج الآسيوي بمدينة أبوظبي، عقب قيام الفنان الراحل بتقديم فقرات حفل أوسكار الشطرنج الآسيوي بشكل احترافي عالمي، كان محل إعجاب وإشادة من كافة الوفود الآسيوية والمكرمين.