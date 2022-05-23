جوارديولا : نصائح ريال مدريد سر الفوز بالدوري الإنجليزي

لندن (د ب أ)

أشاد الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، بنجوم فريقه وبالمنافس ليفربول، وذلك بعد الفوز الصعب الذي حققه الفريق بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الرابعة في خمسة أعوام.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» عن جوارديولا قوله: في آخر خمسة أعوام فزنا بالدوري الإنجليزي أربع مرات. هؤلاء اللاعبون أساطير بالفعل.

وأضاف: أنا آسف، على الناس الاعتراف بذلك بأن تلك المجموعة من اللاعبين هم أساطير في هذا النادي لأن ما وصلنا إليه كان صعباً.

وتابع جوارديولا: فقط السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد فعل ذلك منذ سنوات مرتين أو ثلاث، الآن أدركت مرة أخرى حجم سير أليكس فيرجسون وفريقه.

وبسؤاله حول طريقة إدارته للمباراة وعودته غير المتوقعة، مازح جوارديولا قائلاً إن ريال مدريد أعطاه بعض النصائح، بعد خسارته أمامه في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا أوائل الشهر الجاري.

وقال جوارديولا مبتسماً: حسنا، لقد تحدثت إلى ريال مدريد ولقد أعطوني نصائح جيدة، هذا هو السبب.

وأضاف: استمع لي، لا حديث عن مدريد، ولا حديث أو شرح اليوم، إنه الزخم.

وأوضح: في بعض الأحيان يكون من الجيد أن تتعرض لتلك المواقف، نحن نعيش تلك المواقف من أجل المستقبل، أعتقد أن ذلك سيساعدنا على العودة بشكل أقوى الموسم المقبل.