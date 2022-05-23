نوري يرفض «ويمبلدون الاستعراضية»

باريس (د ب أ)

يرى البريطاني كاميرون نوري، إن نسخة بطولة ويمبلدون للتنس لهذا العام ستصبح بطولة استعراضية، بعدما تم تجريدها من نقاط التصنيف التي تمنح للاعبين.

ويخشى المصنف الأول في بريطانيا من قيام نجوم اللعبة باختيار عدم المنافسة بثالث البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن رابطتي اللاعبين واللاعبات المحترفين والمحترفات قررت عدم منح النقاط، بعدما حظر مسؤولو بطولة ويمبلدون مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

ويشعر نوري، المصنف رقم 11 على العالم، من أن البطولة الرئيسية التي تقام في بلاده تضاءلت، خاصة وأن اللاعبين الكبار لن ينافسوا على شيء بها.

وقال نوري: بكل وضوح هذا موقف صعب للغاية في ظل ما يحدث مع الحرب، ولكن بالنسبة لي فإن هذا أمراً قاسياً.

وأضاف: كما تعلم، أن تقام بطولة من بطولات الجائزة الكبرى في بلدك بدون نقاط تصنيف، وتقليدها المعتاد، فأنت تلعب بالفعل من أجل لا شيء. تقريباً ستلعب في بطولة استعراضية، لذلك بالنسبة لي، فإن رؤية هذا يعد شيئاً قاسياً.

وأضاف: بكل وضوح إنه وضع صعب ولكن كنت أحب أن أرى استمرار منح النقاط بها، لكي يكون هناك شئ يتنافس عليه الجميع.

وتابع: أود تواجد النقاط، بكل وضوح أن تكون هناك إحدى بطولات الجراند في لندن، و ليس الكثير منها يقام على الملاعب العشبية، ثم فجأة يصبح لا وجود للنقاط.

وأكد: أعلم أن الوضع صعب. وهناك تعقيدات في كل مكان. ولكن هذا ما أشعر به.

وأكد: ما زالت بطولة ويمبلدون حدثاً مميزاً، ولكنني أعتقد أننا سنرى الكثير من اللاعبين الكبار لا يلعبون، كما تعلم، يرتاحون ويستعدون لموسم الملاعب الصلبة، خاصة هؤلاء الذين لا يهمهم الأموال كثيراً.