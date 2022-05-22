«ريمونتادا».. السيتي «بطل كالعادة»

مانشستر (رويترز)

أحرز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للمرة الرابعة في خمسة مواسم، بعدما انتفض بشكل مذهل، وفاز 3-2 على أستون فيلا، بفضل ثلاثة أهداف في ست دقائق في استاد «الاتحاد» أمس. ووجد السيتي نفسه متأخراً بهدفين من ماتي كاش وفيليب كوتينيو، بعد مرور 69 دقيقة من البداية، إلا أن فريق المدرب بيب جوارديولا انتفض بشكل لا يصدق، بعد مشاركة «البديل» إيلكاي جندوجان.

وقلص جندوجان الفارق بضربة رأس في الدقيقة 76، ثم أدرك رودري التعادل بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد دقيقتين، قبل أن يسجل جندوجان الهدف الثالث من مدى قريب في الدقيقة 81.

وأصبح رصيد السيتي 93 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن غريمه ليفربول الذي انتهت آماله في حصد رباعية من الألقاب هذا الموسم، رغم فوزه على وولفرهامبتون 3-1 في الجولة الأخيرة.

وأحرز ليفربول لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل.

وتُوج النجم الدولي المصري محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم، التي يتم منحها كأفضل هداف في بطولة الدوري الإنجليزي، بالاشتراك مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وتساوى صلاح مع سون في رصيد 23 هدفاً في البطولة خلال الموسم الحالي، ليتقاسما الجائزة المرموقة، التي حصل عليها «الفرعون المصري» للمرة الثالثة في مسيرته بالملاعب البريطانية. وأحرز صلاح هدفاً خلال فوز ليفربول 3-1 على ضيفه وولفرهامبتون، في حين سجل سون هدفين خلال الفوز الكاسح لتوتنهام 5-0 على مضيفه نورويتش سيتي.