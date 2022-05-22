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ميلان يستعيد الدوري الإيطالي بعد 11 عاماً
ميلان يستعيد الدوري الإيطالي بعد 11 عاماً
23 مايو 2022 02:58

روما (د ب أ)

تُوج ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على ساسولو 3 - صفر مساء أمس، في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة، والتي شهدت أيضاً فوز إنتر ميلان على سامبدوريا 3 - صفر، ونابولي على سبيزيا بذات النتيجة.
وسجل أهداف ميلان أوليفييه جيرو «هدفين» في الدقيقتين 17 و32، وفرانك كيسي في الدقيقة 36، ورفع ميلان رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان ليُتوج باللقب، فيما توقف رصيد ساسولو عند 50 نقطة في المركز الحادي عشر.
وهذا هو اللقب التاسع عشر لميلان في الدوري، ليصبح في المركز الثاني، من حيث أكثر الأندية تتويجاً باللقب، كما أن هذا اللقب هو الأول لميلان منذ موسم 2010 -2011، ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 84 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد سامبدوريا عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر.
وفي المباراة الثالثة، فاز نابولي على سبيزيا 3 - صفر، ليرفع نابولي رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد سبيزيا عند 36 نقطة في المركز السادس عشر، بعد أن ضمن الفريق البقاء بدوري الدرجة الأولى.

الدوري الإيطالي
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إنتر ميلان
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