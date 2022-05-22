«الكانوي والرافتنج» يناقش تنشيط اللعبة وتطويرها

العين (وام)

ترأس معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس اتحاد الكانوي والرافتنج، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض الاجتماع مخرجات الاجتماع الأول والإنجازات التي تم الوصول إليها والبنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم استحداث لجان إدارية بهدف بناء قاعدة صلبة لقاعدة البيانات.

وأكد معالي رئيس مجلس الإدارة أهمية إعداد الموازنة المالية للاتحاد لعام 2023، وشدد معاليه على أن اتحاد الكانوي والرافتنج يتطلع إلى تطوير ودعم هذه الرياضة والاهتمام بشريحة الهواة، حيث سيحرص الاتحاد على تعزيز ودعم السياحة والتركيز على إيجاد ممارسين محترفين واستهداف المشاركات الخارجية واستضافة البطولات الدولية، موضحاً أن من أهداف الاتحاد تنشيط هذه الرياضة وتطويرها على الصعيدين المحلي والدولي، وعلى الجانب السياحي والاقتصادي.

من جهة ثانية، بحث معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون خلال اجتماع تنسيقي عبر الاتصال المرئي مع عبدالعزيز السويكت رئيس الاتحاد السعودي للكانو والكاياك، التعاون بين الاتحادين وتبادل الخبرات بمختلف الجوانب الفنية والإدارية، لتشجيع واكتشاف المواهب للمنافسة في المحافل الأولمبية.