الإثنين 23 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«الكانوي والرافتنج» يناقش تنشيط اللعبة وتطويرها
«الكانوي والرافتنج» يناقش تنشيط اللعبة وتطويرها
23 مايو 2022 02:58

العين (وام)

ترأس معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس اتحاد الكانوي والرافتنج، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
 واستعرض الاجتماع مخرجات الاجتماع الأول والإنجازات التي تم الوصول إليها والبنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم استحداث لجان إدارية بهدف بناء قاعدة صلبة لقاعدة البيانات. 
وأكد معالي رئيس مجلس الإدارة أهمية إعداد الموازنة المالية للاتحاد لعام 2023، وشدد معاليه على أن اتحاد الكانوي والرافتنج يتطلع إلى تطوير ودعم هذه الرياضة والاهتمام بشريحة الهواة، حيث سيحرص الاتحاد على تعزيز ودعم السياحة والتركيز على إيجاد ممارسين محترفين واستهداف المشاركات الخارجية واستضافة البطولات الدولية، موضحاً أن من أهداف الاتحاد تنشيط هذه الرياضة وتطويرها على الصعيدين المحلي والدولي، وعلى الجانب السياحي والاقتصادي.
 من جهة ثانية، بحث معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون خلال اجتماع تنسيقي عبر الاتصال المرئي مع عبدالعزيز السويكت رئيس الاتحاد السعودي للكانو والكاياك، التعاون بين الاتحادين وتبادل الخبرات بمختلف الجوانب الفنية والإدارية، لتشجيع واكتشاف المواهب للمنافسة في المحافل الأولمبية.

سعيد بن طحنون
آخر الأخبار
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
الإمارات
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
اليوم 03:00
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
الإمارات
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
اليوم 03:00
حاكم الشارقة لدى وصوله إلى مقر الملتقى بحضور سلطان بن أحمد (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي يؤكد على ضرورة تقديم المحتوى الهادف
اليوم 03:00
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
الإمارات
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
اليوم 03:00
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
الإمارات
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©