«أسبوع لياقة السيدات» مبادرة مجانية في صالات دبي

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم مبادرة «أسبوع اللياقة البدنية للسيدات» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع نخبة من الصالات والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية المميزة والمخصصة للسيدات في دبي، وتمنح السيدات من جميع الأعمار والجنسيات فرصة التدريب في عدد من الصالات الرياضية في دبي بالمجان لمدة أسبوع. وتستمر المبادرة حتى الأحد المقبل، وتتضمن المبادرة تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تناسب مختلف مستويات اللياقة والقدرات البدنية.

وتقام المبادرة بالتعاون مع العديد من الأندية الرياضية وفي مقدمتها نادي زعبيل للسيدات ونادي دبي للسيدات، كما ينظم نادي تريكس فيتنس برامج تدريبية رياضية يومية مناسبة للمبتدئات، وتقام تحت إشراف مدربين لياقة محترفين، كما يشارك نادي ستورم سايكلنج للدراجات الهوائية في المبادرة، بإقامة حصص تدريبية على الداجات الهوائية الثابتة لتدريب السيدات على القيادة الصحيحة وتنظيم التنفس أثناء السباقات الطويلة للدراجات الهوائية، والتركيز على العضلات التي تساعد على إكمال سباق كامل دون تعب وتقام الحصص التدريبية يوميًا.

وتضم قائمة الأندية المشاركة بالمبادرة، مايا بلو لليوجا وموشن للياقة البدنية للسيدات، ونادي سول بايليتس وصالات جيم نيشن للياقة البدنية، وليفل أب، ونادي فيت هاب، ونادي فيت آن جلام، ويفتح نادي بارياس قاعة مركز دبي المالي مجانًا من الاثنين للخميس.