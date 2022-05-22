ميرزا يهدي الإمارات الميدالية «23» في «الألعاب الخليجية»

الكويت (علي الظاهري - أحمد جمال الدين - ياسمين العطار)

أهدى دراج منتخبنا الوطني يوسف ميرزا بعثة الإمارات الميدالية رقم 23 بدورة الألعاب الخليجية الثالثة، والتي تستضيفها دولة الكويت بالفترة من 16 إلى 31 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون الخليجي، وتشارك الإمارات فيها بعدد 285 رياضياً ورياضية في 16 لعبة فردية وجماعية.

وحقق ميرزا الميدالية الفضية في سباق فردي ضد الساعة رجال لمسافة 24.7 كم بزمن 31.27.71 دقيقة، فيما توج الكويتي سيد جعفر العلي بذهبية المسابقة بزمن 30:39.79 دقيقة، ونال البحريني أحمد مدن الميدالية البرونزية بزمن 31:46.43 دقيقة.

وتأهل عبدالرحمن الجناحي لاعب منتخبنا الوطني للتنس إلى دور الـ16 بعد منافسات اليوم الأول، وبعد المشاركة في فئة الفردي بـ4 مباريات في دور الـ32، حيث تغلبه على نظيره الكويتي عبد الرازق عبد الله 6-0,6-1، بينما خسر عبد الله المرزوقي من السعودي عبد الله الفرج 6-0,6-0، وخسر عمر أحمدي أمام القطري مبارك شنان 6-0,6-1، فيما تعرض اللاعب عمر العوضي للإصابة التي حرمته من مواجهة الكويتي بدر عنتر.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب السلة إلى نصف النهائي رغم خسارته في ختام منافسات الدور التمهيدي أمام قطر بنتيجة 61-72، حيث ضمنت سلة الإمارات الوصول إلى المربع الذهبي بعد حصد 6 نقاط من فوزين متتاليين أمام البحرين والسعودية، والخسارة أمام الكويت وقطر.

ويتطلع منتخب السلة إلى نيل بطاقة التأهل إلى الدور النهائي عندما يلاقي نظيره البحريني اليوم، في مواجهة ساخنة ستحدد هوية المتأهل إلى قمة السلة الخليجية لملاقاة الفائز من مباراة الكويت والسعودية.

كما خسر منتخب الطائرة أمام البحرين 0-3، ليظل بلا رصيد بعد الهزيمة الثانية على التوالي، وجاءت نتيجة الأشواط بواقع 25-20,25-18,25-23، ويواجه منتخبنا اليوم نظيره السعودي بالجولة الثالثة.

كما خسر منتخب الطاولة كذلك أمام قطر 0-3 في مستهل مشواره، ضمن مسابقة الفرق، فيما يسعى منتخبنا إلى حصد أول النقاط عندما يلتقي غداً «الاثنين» السعودية والبحرين.

وخسر منتخب كرة القدم للصالات للسيدات بصعوبة أمام البحرين 3/5 في نصف النهائي، ويلتقي اليوم الفريق مع نظيره السعودي بمباراة تحديد المركز الثالث.

وارتفع رصيد الإمارات إلى 23 ميدالية ملونة بواقع 7 ذهبيات، و9 فضيات، و7 ميداليات برونزية في المركز السادس بجدول الترتيب العام، واستمرت الكويت في الصدارة بإجمالي 59 ميدالية بينها 22 ذهبية، فيما جاءت البحرين ثانية بإجمالي 45 ميدالية منها 17 ذهبية، وحلت قطر ثالثة بإجمالي 39 ميدالية بواقع 12 ذهبية، تلتها سلطنة عُمان بالمركز الرابع بإجمالي ميداليات 25 ميدالية منها 11 ذهبية.

من ناحية أخرى يخوض غداً منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية مسابقة لعبة الفيفا أمام نظيره السعودي، حيث يمثل منتخبنا أحمد السويدي وسالم الحمادي، فيما يبدأ اليوم منتخب هوكي الجليد مشواره بالدورة بمواجهة السعودية بنادي الكويت للرياضات الشتوية، ويصل اليوم منتخب اليد بقائمة تضم 18 لاعباً وهم: عبد الحميد سعيد، وعبد الرحمن خميس، وسالم خلفان، وعبدالله عوض، وإبراهيم القرص، وفراس محمد، وأحمد عبدالله، وسيف الأنصاري، وراشد سعيد، وضاحي محمد، وعبدالله عمر، وعبدالله خميس، وراشد فرامرز، ومرزوق أحمد، ورائد سعيد، وهلال جهاد، ومبارك عبد الله، ومحمد عبد الله محمد.

ويلتقي منتخب اليد مع نظيره القطري الخميس المقبل في مستهل مبارياته بالدورة، وسيلتقي نظيره البحريني السبت المقبل، ويواجه المنتخب الكويتي يوم الأحد، على أن يختتم مبارياته بمواجهة السعودية نهاية الشهر الجاري.

إضافة للإنجازات

أكد يوسف ميرزا دراج منتخبنا الوطني، على إمكانية حصد المزيد من الميداليات في سباق الفردي العام، مؤكداً أن الميدالية الفضية في سباق الفردي جاءت بفارق بسيط للغاية بواقع 47 ثانية عن الدراج الكويتي، وهو ما يعتبر إضافة لإنجازات المنتخب بالدورة، موضحاً أن عامل الأرض لعب دوراً كبيراً في المسابقة وكذلك تواجد العديد من الجماهير ومؤازرة الدراج الكويتي، ولكن التركيز سيكون أكبر خلال المنافسات المقبلة، لاسيما في سباق الفردي العام الذي سيشهد التتويج بميداليتين ذهبيتين.

حلم الميدالية

أكد عبد الرحمن الجناحي لاعب منتخبنا للتنس، أن الملاعب المستضيفة لمنافسات التنس تختلف بعض الشيء عن الملاعب في دبي، لاسيما وأن الملاعب مفتوحة من كل الجهات ويؤثر الهواء فيها بشكل كبير، مشيراً إلى أنه حاول استغراق الوقت في بداية المباراة للاعتياد على الملعب ومحاولة مجاراة الخصم، الذي اعتاد خوض المنافسات على هذا الملعب، مشيراً إلى أن الدورة تشهد مشاركة أكثر من لاعب من المصنفين برابطة التنس للمحترفين وكذلك تصنيف الاتحاد الدولي للتنس، ما يمنح مستوى الدورة قوة إضافية، ويعزز الاستفادة منها على أفضل نحو ممكن.

وأعرب الجناحي عن أمنياته بتحقيق ميدالية باسم الإمارات في الدورة الخليجية، موضحاً أن الدور النهائي سيشهد مشاركة المصنف الأول بالدورة، كما سيشهد الدور قبل النهائي تواجد المصنف الثالث بالدورة.