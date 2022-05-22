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مايويذر وسيلفا يرسمان البهجة على «صيف أبوظبي»
مايويذر وسيلفا يرسمان البهجة على «صيف أبوظبي»
23 مايو 2022 02:58

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت منافسات «ملاكمة الوحدة في أبوظبي» التي أقيمت أمس الأول في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، إقبالاً كبيراً من الجمهور الذي استمتع بجولات مفعمة بالإثارة والحماس، بمشاركة عدد من ألمع نجوم الملاكمة وفنون القتال المختلطة، ومن بينهم الأسطورتان فلويد مايويذر وأندرسون سيلفا.
وقدم أسطورة الملاكمة الأميركي فلويد مايويذر أداءً مذهلاً خلال مواجهته مع النجم دون موري، التي استمرت لثماني جوالات متواصلة، لترسم المواجهة البهجة والحماس على وجوه الحضور، كما احتفل الجمهور خلال الأمسية المتميزة مع نجوم الملاكمة وفنون القتال المختلطة أندرسون سيلفا، وبادو جاك ودلفين بيرسون، واللذين حققا الانتصار في مواجهاتهما خلال فعالية «ملاكمة الوحدة في أبوظبي»، وهو الحدث الذي شكل واحدة من أكبر الفعاليات ضمن قائمة فعاليات أبوظبي الرياضية لهذا العام.
وشهدت المنافسات مشاركة نجمين محليين من دولة الإمارات، وهما هاني عطيو وبرونو ماتشادو في مواجهتين ضد بادو جاك وأندرسون سيلفا على الترتيب، حيث حصلا على دعم وتشجيع كبيرين من الجماهير والحضور من محبي اللعبة.
وأقيمت الأمسية ضمن حملة «صيفك معنا أحلى» في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، معززة مكانة الإمارة كوجهة سياحية مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية.
ورسخت أبوظبي ريادتها في تنظيم واستضافة أبرز البطولات والمنافسات العالمية، بما في ذلك نزالات «يو إف سي» في عامي 2020 و2021، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا ـ 1، وبطولة أبوظبي HSBC للجولف، والدوري الهندي الممتاز، وكأس العالم للكريكيت T20.
يُذكر أن العاصمة الإماراتية ستستضيف مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2022 خلال شهر أكتوبر المقبل للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي، وذلك ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية رائدة تمتد لسنوات عديدة وقعتها دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.

فلويد مايويذر
أبوظبي
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صيف أبوظبي
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