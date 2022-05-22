الاتحاد والهلال.. «الكلاسيكو الناري»

الرياض (أ ف ب)

تترقب الجماهير المباراة المهمة والنارية بين اتحاد جدة المتصدر، مع ضيفه ومطارده المباشر الهلال «حامل اللقب» اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في «كلاسيكو شبه حاسم»، في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق 6 نقاط أمام الهلال، قبل 4 مراحل من نهاية الموسم، وفوز بفارق هدفين يكفيه لمعانقة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 12 عاماً.

وكان الهلال حسم مباراة الذهاب قبل نحو شهرين 2-1، لأن قوانين الدوري لا تعتمد احتساب الأهداف خارج القواعد بالضعف.

ويمني الاتحاد النفس باستعادة التوازن بعد تعثره أمام الفتح «4-4» في المرحلة الماضية، ما أتاح الفرصة للهلال لتقليص الفارق إلى 6 نقاط. ويدخل الاتحاد المباراة بصفوف مكتملة، بعد تعافي مدافعه المصري أحمد حجازي وعودته إلى التدريبات الجماعية، بعد غياب طويل بسبب إصابة تعرض لها في فبراير الماضي في نهائيات كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده، لكن تبقى مشاركته في المباراة متوقفة على مدى جاهزيته البدنية.

في المقابل، يسعى الهلال إلى النهوض سريعاً وتعويض خسارته أمام الفيحاء بركلات الترجيح في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك.