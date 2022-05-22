شباب الأهلي يكسب بني ياس بـ«ثلاثية»



منير رحومة (دبي)



رد شباب الأهلي اعتباره من خسارته الثقيلة أمام بني ياس بـ «رباعية»، في مباراة الذهاب، وحقق فوزاً 3-1 على استاد راشد، ضمن الجولة قبل الأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين».

وسجل أهداف «الفرسان»، وليد عباس وسيزار ودومبيا في الدقائق 38 و49 و84، بينما أحرز «السماوي» هدفه الوحيد عن طريق سيد خميس في الدقيقة العاشرة، وعزز شباب الأهلي موقعه في المركز الخامس وله 39 نقطة، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 30 نقطة في المركز التاسع.

وجاءت انطلاقة المباراة لمصلحة الضيوف بهدف سريع ومبكر أحرزه سيد خميس، إلا أن أصحاب الأرض عادوا بقوة، وقلبوا الطاولة بـ«ثلاثية»، وأسهمت التبديلات التي قام بها المدرب مهدي علي في الشوط الثاني، بمشاركة أصحاب الخبرة، يتقدمهم «عموري» في السيطرة على اللقاء، وتسجيل هدفين، وانتزاع فوز ثمين.