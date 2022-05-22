خورفكان يخطف المركز العاشر من اتحاد كلباء



فيصل النقبي (كلباء)



فاز خورفكان على اتحاد كلباء 3-2، في مباراتهما ضمن «الجولة 25»، لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، ليخطف «النسور» المركز العاشر، بعد أن وصل إلى «النقطة 28»، وبفارق نقطة عن «النمور» الذي تراجع إلى المركز 11 وله 27 نقطة.

ويعد الفوز هو الأول لـ«النسور» على «النمور» في «عصر الاحتراف»، بعد 3 لقاءات سابقة انتهت لمصلحة اتحاد كلباء، وجاءت الأهداف الخمسة خلال الشوط الأول، حيث تقدم «النمور» بهدف أحرزه المهاجم الشاب سلطان عادل محمد في الدقيقة السادسة، وأدرك «النسور» التعادل بهدف البرازيلي كيكوي جيسوس في الدقيقة العاشرة، وعاد اتحاد كلباء للتقدم مرة أخرى عن طريق التوجولي ملابا في الدقيقة 18، وتألق إسماعيل الحمادي لاعب وسط خورفكان، وسجل «الثنائية» الأولى له هذا الموسم في الدقيقتين 31 و47.