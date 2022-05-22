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الرياضي
السيتي بطل «البريميرليج» بـ «عودة مجنونة»
السيتي بطل «البريميرليج» بـ «عودة مجنونة»
22 مايو 2022 21:02

 
مانشستر (رويترز) 

أحرز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة في خمسة مواسم، بعدما انتفض بشكل مذهل، وفاز 3-2 على أستون فيلا، بفضل ثلاثة أهداف في ست دقائق في استاد «الاتحاد» اليوم «الأحد».
ووجد السيتي نفسه متأخرا بهدفين من ماتي كاش وفيليب كوتينيو، بعد مرور 69 دقيقة من البداية، لكن فريق المدرب بيب جوارديولا انتفض بشكل لا يصدق، بعد مشاركة البديل إيلكاي جندوجان.
وقلص جندوجان الفارق بضربة رأس في الدقيقة 76، ثم أدرك رودري التعادل بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد دقيقتين، قبل أن يسجل جندوجان الهدف الثالث من مدى قريب في الدقيقة 81.
وأصبح رصيد السيتي 93 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن غريمه ليفربول الذي انتهت آماله في حصد رباعية من الألقاب هذا الموسم.
وأحرز ليفربول لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
ليفربول
استون فيلا
بيب جوارديولا
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